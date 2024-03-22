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Испания

22 марта, 10:43

Лапорта: «Я все еще надеюсь сохранить Хави в «Барселоне» на следующий сезон»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что главный тренер Хави может остаться в команде на следующий сезон.

«Хави настаивает на том, что он не передумает и уйдет в июне, но... посмотрим. Я все еще надеюсь сохранить его на следующий сезон, но это зависит только от него самого», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» по окончании сезона-2023/24. 44-летний специалист возглавляет команду с ноября 2021 года.

После 29 туров сине-гранатовые занимают второе место, набрав 64 очка. Отрыв от лидирующего «Реала» составляет 8 очков.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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