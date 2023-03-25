«Милан» интересуется форвардом «Атлетико» Моратой

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может продолжить карьеру в «Милане», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, в руководство итальянского клуба считают Морату нападающим высокого уровня и планируют сделать по нему предложение в летнее трансферное окно.

Действующее соглашение испанца с «матрасниками» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он сыграл 26 матчей в чемпионате Испании, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.