Модрич сообщил руководству «Реала» о желании уйти в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может покинуть команду, сообщает Diario Sport.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии предложил Модричу контракт на три года, за которые он сможет получить 120 миллионов евро. В связи с этим игрок сообщил руководству мадридцев, что готов покинуть команду летом.

В текущем сезоне 37-летний полузащитник провел 51 матч во всех турнирах, отличившись шестью голами и шестью резульативными передачами. Контракт хорвата с «Реалом» истекает в конце сезона.