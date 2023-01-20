Полузащитник «Реала» Себальос: «Команде удалось выстоять и переломить ход игры с «Вильярреалом»

Полузащитник «Реала» Дани Себальос прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

«Команде удалось выстоять, и, к счастью, удалось переломить ход игры. Мы хотим доминировать, и в последних матчах нам это не удавалось. Мы провели много игр подряд, многие футболисты вернулись с чемпионата мира, но мы хотим добиться большего. Я думаю, что в этой футболке нужно максимально использовать каждую минуту, мы смогли привнести энергию и желание в команду. Любой игрок хочет больше времени на поле, я буду здесь, чтобы бороться за большее», — приводит слова Себальоса Marca.

Соперник «Реал» по 1/4 финала станет известен в пятницу, 20 января, когда состоится жеребьевка.