Полузащитник «Реала» Себальос: «Команде удалось выстоять и переломить ход игры с «Вильярреалом»

Сегодня, 07:40
Полузащитник «Реала» Дани Себальос прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Испании.
«Команде удалось выстоять, и, к счастью, удалось переломить ход игры. Мы хотим доминировать, и в последних матчах нам это не удавалось. Мы провели много игр подряд, многие футболисты вернулись с чемпионата мира, но мы хотим добиться большего. Я думаю, что в этой футболке нужно максимально использовать каждую минуту, мы смогли привнести энергию и желание в команду. Любой игрок хочет больше времени на поле, я буду здесь, чтобы бороться за большее», — приводит слова Себальоса Marca.
Соперник «Реал» по 1/4 финала станет известен в пятницу, 20 января, когда состоится жеребьевка.
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Основные источники исследования