Роналду признан лучшим полузащитником 2000-х по версии FourFourTwo

Журналисты FourFourTwo составили рейтинг лучших полузащитников 2000-х.

На первом месте оказался экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Криштиану Роналду. Вторым в рейтинге идет француз Зинедин Зидан, на третьем месте — бразилец Кака.

В топ-20 также попали: Хави, Пирло, Иньеста, Фигу, Недвед, Деку, Лэмпард, Джеррард, Бускетс, Баллак, Скоулз, Фабрегас, Гаттузо, Гиггз, Мендьета, Бекхэм, Роббен.

38-летний Роналду сейчас выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср».

Ранее он оценил выступление национальной команды в отборочном турнире Евро-2024.