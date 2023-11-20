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Испания

Сегодня, 10:34

Роналду признан лучшим полузащитником 2000-х по версии FourFourTwo

Виктория Кравченко
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Журналисты FourFourTwo составили рейтинг лучших полузащитников 2000-х.

На первом месте оказался экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Криштиану Роналду. Вторым в рейтинге идет француз Зинедин Зидан, на третьем месте — бразилец Кака.

В топ-20 также попали: Хави, Пирло, Иньеста, Фигу, Недвед, Деку, Лэмпард, Джеррард, Бускетс, Баллак, Скоулз, Фабрегас, Гаттузо, Гиггз, Мендьета, Бекхэм, Роббен.

38-летний Роналду сейчас выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср».

Ранее он оценил выступление национальной команды в отборочном турнире Евро-2024.

Зинедин Зидан
Криштиану Роналду
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