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Испания

Сегодня, 09:03

Витсель хочет встретиться с Симеоне для обсуждения своего игрового времени в «Атлетико»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель недоволен своим игровым временем в мадридском клубе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на отца Витселя Тьерри.

«Мы рассмотрим новые варианты продолжения карьеры, если Витсель не будет играть», — добавил его отец.

По данным источника, игрок хочет встретиться лично с главным тренером Диего Симеоне и обсудить свое будущее в команде, так как его не устраивает то, что он получает недостаточно игрового времени.

В нынешнем сезоне Витсель провел за в ла лиге 20 матчей, не отметившись результативными действиями.

Аксель Витсель
Диего Симеоне
ФК Атлетико
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