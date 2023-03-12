Витсель хочет встретиться с Симеоне для обсуждения своего игрового времени в «Атлетико»

Сегодня, 09:03
Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель недоволен своим игровым временем в мадридском клубе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на отца Витселя Тьерри.
«Мы рассмотрим новые варианты продолжения карьеры, если Витсель не будет играть», — добавил его отец.
По данным источника, игрок хочет встретиться лично с главным тренером Диего Симеоне и обсудить свое будущее в команде, так как его не устраивает то, что он получает недостаточно игрового времени.
В нынешнем сезоне Витсель провел за в ла лиге 20 матчей, не отметившись результативными действиями.