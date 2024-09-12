«Барселоне» пророчили провал, а она роскошно начала сезон. Флик что, волшебник?

Разбираемся в причинах невероятно резвого старта.

Мрачные прогнозы

Свет в зале гаснет, реклама подходит к концу, и на экране появляются первые кадры триллера-ужастика. Среднестатистического болельщика «Барселоны» перед началом сезона-2024/25 легко можно было представить на месте зрителя, который заскочил в кинотеатр посмотреть ленту, которая пощекочет ему нервы. Будет интересно и одновременно страшно. Да так, что в какой-то момент наверняка захочется зажмурить глаза и убежать.

На жуткую кампанию намекало буквально все. Жоан Лапорта провернул дикий трюк с Хави, которого лелеял, но после честных слов о недостаточной силе состава выкинул из клуба. Легенду сменил Ханси Флик, о котором даже в Германии не сложилось единого мнения. С одной стороны — требл у руля «Баварии», с другой — провальный ЧМ с Германией и фиаско на старте отбора к домашнему Евро.

Но ладно бы дело было только в тренере. «Барселона» провела, мягко говоря, спорное трансферное окно. Полгода все тот же Лапорта твердил, что сделка с Nike почти заключена и клуб скоро вернется к правилу 1:1 (правило ла лиги, согласно которому клуб может тратить столько же, сколько зарабатывает), то есть сможет как следует укрепить состав. На деле же договора по-прежнему нет, и летом подписали лишь Дани Ольмо, зарегистрировать которого смогли только благодаря уходу лучшего игрока прошлого сезона Гюндогана и травмам защитников Кристенсена и Араухо. Уильямса и Канселу упустили, опорника и крайнего защитника не нашли и в итоге входили в сезон сразу с тремя 17-летними юношами в стартовом составе (пусть один из них и гений Ямаль). Какие тут могут быть настроения, если не фаталистические?

Но вот на носу середина сентября, за спиной четыре тура ла лиги, и «Барса» возглавляет турнирную таблицу. Более того, каталонцев называют лучшей командой Европы на старте сезона. Как минимум из-за результатов — четыре победы с разницей мячей 13:3. Более того, Флик признан тренером месяца в Испании, став первым за 10 лет, кому удалось начать сезон с «Барсой» с четырех побед подряд.

Вместо ужастика пока болельщики сине-гранатовых смотрят доброе семейное кино, в котором возникающие проблемы главные герои решают с улыбкой на лице и как будто особо не напрягаясь. Возникает логичный вопрос — в чем причины такого сладкого старта?

Футболисты «Барселоны» празднуют победу над «Райо Вальекано». Фото Global Look Press

Почему все так хорошо

Есть сразу несколько причин, по которым «Барса» так хороша на старте. По отдельности они вряд ли стали бы причиной успеха, но в совокупности приносят результат. Пойдем по порядку.

Физподготовка. Пожалуй, это первое, с чем ассоциируется футбол Флика. Даже Лапорта после подписания контракта с Ханси делал акцент именно на этом: «Флик сможет подготовить команду физически, при этом сохранив наш стиль. Команда должна быть хорошо готова и быстро отбирать мячи. Благодаря физподготовке и владению мы сможем выиграть все».

Еще на предсезонке футболисты отмечали нагрузки, которые дает им новый тренерский штаб. А Педри прямо указывал на разницу — теперь команда не проваливалась после 70-й минуты и сохраняла темп от стартового свистка до финального (этот пассаж, по слухам, болезненно воспринял Хави).

Подходящий стиль и грамотные настройки. Флик грезил возможностью вернуться в большую игру именно с «Барселоной», потому сейчас отдается делу на все 100 и старается показать все свои сильные стороны. Да, для него это новая среда, а условия работы точно нельзя назвать комфортными. Немец не апологет футбола Кройфа — Гвардиолы, но при этом тренер, который проповедует атакующий стиль и прессинг, что весьма сочетается с традиционными каталонскими догматами.

И на старте сезона мы видим, как это работает. «Барса» сохранила атакующий крен, но изменились детали. Например, схема. Флик использует не привычные в Каталонии 4-3-3, а скорее 4-2-3-1. Педри действует чуть глубже и контролирует темп, роль классического опорника до травмы круто исполнял молодой Берналь (из-за которого подписание игрока на эту позицию стало не таким принципиальным вопросом), в зоне под нападающим роскошно действует Ольмо. Так совпало, что именно эта расстановка идеально подошла под имеющийся набор исполнителей.

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо (с мячом). Фото Global Look Press

Изменился и прессинг. Если раньше каталонцы давили всей атакующей тройкой, а в случае неудачи быстро отходили назад (весьма энергозатратная манера, провоцировавшая провалы в концовках, когда кончались силы), то теперь высокий прессинг лежит на плечах вингеров, которые поднимаются к чужой штрафной, в то время как центрфорвард располагается чуть глубже и играет по опорнику соперника. Благодаря заложенной на сборах физической базе Ямаль, Рафинья и Ферран Торрес спокойно тянут нагрузку.

Еще одним выгодоприобретателем от произошедших изменений стал Левандовски. Два сезона в «Барсе» (особенно последний) поляк провел по своим меркам слабо, но нынешний начал ударно — 4+1 в четырех встречах. Это также следствие изменения роли Роберта. Благодаря появлению «десятки» за спиной он может сосредоточиться на своем главном козыре — работе в штрафной и замыкании атак. От Левы теперь требуется меньше беготни и прессинга, что критически важно для игрока, которому уже 36. Роберт сохраняет силы и потому повышает эффективность в завершающей стадии. Да, возможно, он не выдержит заданную планку на протяжении всего сезона, но пока впечатление от его игры самое приятное.

«Ла Масия» — третий важный фактор успеха. Пожалуй, главное сокровище «Барселоны». В последнем туре с «Вальядолидом» в основе появилось сразу четыре игрока, которые еще недавно играли в молодежке: Бальде, Касадо, Кубарси и Ямаль. Плюс на замену вышли такие же Серхи Домингес и Фермин Лопес. А ведь есть еще травмированные Берналь, Фати и Гави, да и вообще в заявке «Барсы» на этот сезон из 26 игроков сразу 14 воспитанников — больше половины команды! Редчайшее явление в современном футболе. В общем, «Ла Масия» вовремя поставила первой команде невероятно талантливое и смелое поколение, которое полностью готово к взрослому футболу. Без него в эти трудные для клуба времена все было бы совсем печально.

К тому же летом с молодняком поработал еще один воспитанник — завершивший карьеру Тьяго Алькантара. Сразу ряд источников отмечал восторги от его присутствия внутри команды. Тьяго был проводником между Фликом и испанским костяком (благо подучил немецкий во время игры за «Баварию»), а главное — передал опыт центральным полузащитникам. Стремительный прогресс Берналя и его мощный старт связывали в первую очередь с работой Тьяго. Пока Алькантара снова не в клубе, его стажировка закончилась, но есть информация, что уже зимой он вернется и окончательно войдет в тренерский штаб.

Дисциплина — еще один важный столп. Флик много общается с футболистами и производит впечатление мягкого учтивого тренера. Но вместе с тем он запретил приезжать на матчи в свободной форме (теперь допустим только единый для всех клубный стиль), ввел систему штрафов, а в начале сентября публично отчитал одного из лидеров за опоздание на утреннюю тренировку (по крайней мере, об этом пишет Mundo Deportivo).

Но главное — Флик потрясающе использует скудный ресурс. Мало того что клуб бездействовал на трансферном рынке (замена Гюндогана на Ольмо — спорное решение, а больше никого, за исключением неопытного Пау Виктора, не купили), так еще и в лазарете целый ряд лидеров — Араухо, Кристенсен, Де Йонг, Гави, скоро должен вернуться Фати. То есть по ходу сезона команда будет получать усиление.

Конечно, пока рано говорить о том, что «Барселона» готова к чемпионству и влетела в список фаворитов на победу в ЛЧ. Слишком короткая дистанция, чтобы делать глобальные выводы. Но старт сезона и то качество, которое Флик показывает в очень скверных для работы условиях, производят очень сильное впечатление.