«Барселоне» пророчили провал, а она роскошно начала сезон. Флик что, волшебник?

Сегодня, 14:00
Свет в зале гаснет, реклама подходит к концу, и на экране появляются первые кадры триллера-ужастика. Среднестатистического болельщика «Барселоны» перед началом сезона-2024/25 легко можно было представить на месте зрителя, который заскочил в кинотеатр посмотреть ленту, которая пощекочет ему нервы. Будет интересно и одновременно страшно. Да так, что в какой-то момент наверняка захочется зажмурить глаза и убежать.
На жуткую кампанию намекало буквально все. Жоан Лапорта провернул дикий трюк с Хави, которого лелеял, но после честных слов о недостаточной силе состава выкинул из клуба. Легенду сменил Ханси Флик, о котором даже в Германии не сложилось единого мнения. С одной стороны — требл у руля «Баварии», с другой — провальный ЧМ с Германией и фиаско на старте отбора к домашнему Евро.
Но ладно бы дело было только в тренере. «Барселона» провела, мягко говоря, спорное трансферное окно. Полгода все тот же Лапорта твердил, что сделка с Nike почти заключена и клуб скоро вернется к правилу 1:1 (правило ла лиги, согласно которому клуб может тратить столько же, сколько зарабатывает), то есть сможет как следует укрепить состав. На деле же договора по-прежнему нет, и летом подписали лишь Дани Ольмо, зарегистрировать которого смогли только благодаря уходу лучшего игрока прошлого сезона Гюндогана и травмам защитников Кристенсена и Араухо. Уильямса и Канселу упустили, опорника и крайнего защитника не нашли и в итоге входили в сезон сразу с тремя 17-летними юношами в стартовом составе (пусть один из них и гений Ямаль). Какие тут могут быть настроения, если не фаталистические?
Но вот на носу середина сентября, за спиной четыре тура ла лиги, и «Барса» возглавляет турнирную таблицу. Более того, каталонцев называют лучшей командой Европы на старте сезона. Как минимум из-за результатов — четыре победы с разницей мячей 13:3. Более того, Флик признан тренером месяца в Испании, став первым за 10 лет, кому удалось начать сезон с «Барсой» с четырех побед подряд.
Вместо ужастика пока болельщики сине-гранатовых смотрят доброе семейное кино, в котором возникающие проблемы главные герои решают с улыбкой на лице и как будто особо не напрягаясь. Возникает логичный вопрос — в чем причины такого сладкого старта?
Есть сразу несколько причин, по которым «Барса» так хороша на старте. По отдельности они вряд ли стали бы причиной успеха, но в совокупности приносят результат. Пойдем по порядку.
Физподготовка. Пожалуй, это первое, с чем ассоциируется футбол Флика. Даже Лапорта после подписания контракта с Ханси делал акцент именно на этом: «Флик сможет подготовить команду физически, при этом сохранив наш стиль. Команда должна быть хорошо готова и быстро отбирать мячи. Благодаря физподготовке и владению мы сможем выиграть все».
Еще на предсезонке футболисты отмечали нагрузки, которые дает им новый тренерский штаб. А Педри прямо указывал на разницу — теперь команда не проваливалась после 70-й минуты и сохраняла темп от стартового свистка до финального (этот пассаж, по слухам, болезненно воспринял Хави).
Подходящий стиль и грамотные настройки. Флик грезил возможностью вернуться в большую игру именно с «Барселоной», потому сейчас отдается делу на все 100 и старается показать все свои сильные стороны. Да, для него это новая среда, а условия работы точно нельзя назвать комфортными. Немец не апологет футбола Кройфа — Гвардиолы, но при этом тренер, который проповедует атакующий стиль и прессинг, что весьма сочетается с традиционными каталонскими догматами.
И на старте сезона мы видим, как это работает. «Барса» сохранила атакующий крен, но изменились детали. Например, схема. Флик использует не привычные в Каталонии 4-3-3, а скорее 4-2-3-1. Педри действует чуть глубже и контролирует темп, роль классического опорника до травмы круто исполнял молодой Берналь (из-за которого подписание игрока на эту позицию стало не таким принципиальным вопросом), в зоне под нападающим роскошно действует Ольмо. Так совпало, что именно эта расстановка идеально подошла под имеющийся набор исполнителей.
Изменился и прессинг. Если раньше каталонцы давили всей атакующей тройкой, а в случае неудачи быстро отходили назад (весьма энергозатратная манера, провоцировавшая провалы в концовках, когда кончались силы), то теперь высокий прессинг лежит на плечах вингеров, которые поднимаются к чужой штрафной, в то время как центрфорвард располагается чуть глубже и играет по опорнику соперника. Благодаря заложенной на сборах физической базе Ямаль, Рафинья и Ферран Торрес спокойно тянут нагрузку.
Еще одним выгодоприобретателем от произошедших изменений стал Левандовски. Два сезона в «Барсе» (особенно последний) поляк провел по своим меркам слабо, но нынешний начал ударно — 4+1 в четырех встречах. Это также следствие изменения роли Роберта. Благодаря появлению «десятки» за спиной он может сосредоточиться на своем главном козыре — работе в штрафной и замыкании атак. От Левы теперь требуется меньше беготни и прессинга, что критически важно для игрока, которому уже 36. Роберт сохраняет силы и потому повышает эффективность в завершающей стадии. Да, возможно, он не выдержит заданную планку на протяжении всего сезона, но пока впечатление от его игры самое приятное.
«Ла Масия» — третий важный фактор успеха. Пожалуй, главное сокровище «Барселоны». В последнем туре с «Вальядолидом» в основе появилось сразу четыре игрока, которые еще недавно играли в молодежке: Бальде, Касадо, Кубарси и Ямаль. Плюс на замену вышли такие же Серхи Домингес и Фермин Лопес. А ведь есть еще травмированные Берналь, Фати и Гави, да и вообще в заявке «Барсы» на этот сезон из 26 игроков сразу 14 воспитанников — больше половины команды! Редчайшее явление в современном футболе. В общем, «Ла Масия» вовремя поставила первой команде невероятно талантливое и смелое поколение, которое полностью готово к взрослому футболу. Без него в эти трудные для клуба времена все было бы совсем печально.
К тому же летом с молодняком поработал еще один воспитанник — завершивший карьеру Тьяго Алькантара. Сразу ряд источников отмечал восторги от его присутствия внутри команды. Тьяго был проводником между Фликом и испанским костяком (благо подучил немецкий во время игры за «Баварию»), а главное — передал опыт центральным полузащитникам. Стремительный прогресс Берналя и его мощный старт связывали в первую очередь с работой Тьяго. Пока Алькантара снова не в клубе, его стажировка закончилась, но есть информация, что уже зимой он вернется и окончательно войдет в тренерский штаб.
Дисциплина — еще один важный столп. Флик много общается с футболистами и производит впечатление мягкого учтивого тренера. Но вместе с тем он запретил приезжать на матчи в свободной форме (теперь допустим только единый для всех клубный стиль), ввел систему штрафов, а в начале сентября публично отчитал одного из лидеров за опоздание на утреннюю тренировку (по крайней мере, об этом пишет Mundo Deportivo).
Но главное — Флик потрясающе использует скудный ресурс. Мало того что клуб бездействовал на трансферном рынке (замена Гюндогана на Ольмо — спорное решение, а больше никого, за исключением неопытного Пау Виктора, не купили), так еще и в лазарете целый ряд лидеров — Араухо, Кристенсен, Де Йонг, Гави, скоро должен вернуться Фати. То есть по ходу сезона команда будет получать усиление.
Конечно, пока рано говорить о том, что «Барселона» готова к чемпионству и влетела в список фаворитов на победу в ЛЧ. Слишком короткая дистанция, чтобы делать глобальные выводы. Но старт сезона и то качество, которое Флик показывает в очень скверных для работы условиях, производят очень сильное впечатление.