Больше 100 миллионов евро за 19-летнего. Беллингем — новая звезда «Реала»

Крупная трансферная бомба в Европе.

Уже в истории

Свершился один из самых ожидаемых трансферов лета — дортмундская «Боруссия» объявила, что ее самый ценный актив 19-летний хавбек Джуд Беллингем перейдет в мадридский «Реал». Сумма трансфера составит 103 миллиона евро, а с бонусами она может вырасти до 134 миллионов. Контракт англичанина рассчитан на шесть лет.

Цифры — астрономические. Беллингем станет 14-м футболистом, за которого заплатят больше ста миллионов евро, и первым тинейджером. Джуду все еще 19 лет — юбилей он отметит только в конце июня. В этом возрасте люди обычно заканчивают первый или второй курс университета, а Беллингем уже вошел в историю.

Однако подобная сумма может шокировать лишь тех, кто раньше не следил за англичанином. На самом деле, несмотря на юный возраст, Джуд уже давно играет на высоком уровне и ставит рекорды. Удивительный факт из его биографии: родной клуб Беллингема «Бирмингем Сити» три года назад вывел из обращения 22-й номер, под которым выступал тогда еще 16-летний хавбек. Для мирового футбола это беспрецедентный случай, а ведь «Бирмингем» — далеко не заштатный английский клуб, а постоянный участник чемпионшипа.

Опережая Месси и Роналду

В 2020-м «Боруссия» заплатила за юношу 25 миллионов фунтов без учета бонусов, и, конечно, тогда мало кто понял, за что такие деньги, — на тот момент Беллингем провел во взрослом футболе всего один сезон, но уже имел космические перспективы. Теперь выясняется, что Дортмунд попал в точку — за три сезона цена на Джуда выросла в несколько раз.

К июню 2023 года Беллингем уже превратился в стержневого футболиста сборной Англии, не пропустившего ни одного матча на ЧМ-2022. Он уже провел 200 игр на взрослом уровне — 176 за клубы и 24 за национальную команду. Чтобы понять масштаб и аномалию этих цифр, достаточно взглянуть на эту сравнительную таблицу от The Athletic.

Статистика игр на клубном уровне к 19 годам 272 дням (только чемпионаты)

Игрок Матчи Голы Голевые передачи Джуд Беллингем 126 12 17 Уэйн Руни 96 26 10 Майкл Оуэн 70 37 15 Криштиану Роналду 64 7 10 Букайо Сака 59 6 8 Маркус Рэшфорд 43 10 3 Лионель Месси 38 13 3 Стивен Джеррард 32 1 2

Похвала от Джерррада

Беллингем не просто так получает настолько много времени — он приносил «Боруссии» огромную пользу и стал одной из главных причин того, почему она в этом сезоне до последних минут боролась за победу в чемпионате Германии. В Лиге чемпионов англичанин тоже успешен: осенью он забил в каждом из четырех стартовых матчей группового этапа, в том числе в гостях у «Манчестер Сити», хотя голы — не его основная функция.

А какая же основная? Беллингем тем и хорош, что он многофункционален. Номинальное амплуа Джуда — бокс-ту-бокс, но при необходимости он может сыграть и на месте «десятки», и глубоко в опорной зоне. У Беллингема фантастическая работоспособность, сильный характер и невероятные для его возраста физические данные. Это отмечал и Стивен Джеррард, с которым в Европе регулярно сравнивают новичка «Реала»: «До 22-23 лет у меня не было такой мощи, как у Джуда, и он определенно более физически развит, чем был я, — признавался экс-полузащитник «Ливерпуля». — С мячом он тоже действует более уверенно. И я говорю это не просто из скромности, это правда. Он намного дальше, чем был я в 19 лет».

Вообще именно «Ливерпуль» долгое время считался следующим местом работы Беллингема. Однако минувший сезон показал, что красным необходимо масштабное и затратное перестроение команды, поэтому об англичанине пришлось забыть. «Манчестер Сити» тоже все это время был где-то рядом, но скорее обозначал интерес и восхищение Джудом, а не предпринимал конкретные шаги.

Будущее Мадрида

Зато «Реал» был настойчив, обладал ресурсами, а также необходимостью усиления футболистом такого плана. Этот сезон подчеркивает, что мадридцы нуждаются в перестройке: они не выиграли ничего, кроме Кубка Испании, и уже расстались с рядом футболистов — Бензема, Азаром, Мариано Диасом и Асенсио. При этом все еще существует вероятность ухода Модрича и Крооса, чьи контракты заканчиваются сейчас, а прошлогоднюю потерю Каземиро в полной мере никто так и не компенсировал.

Приход Беллингема совсем не означает, что Модрич с Кроосом не будут продлевать контракты. Но Флорентино Перес точно видит в англичанине их наследника. Хорват отыграл в «Реале» уже 11 лет, немец — девять. Вполне вероятно, что и история Беллингема в Мадриде будет длиться столько же.

Сам он тоже сделал верный выбор. Джуд мог бы прогрессировать и в «Боруссии», но в «Реале» будет это делать быстрее. Дортмундцев Беллингем перерос, хотя странно так говорить о 19-летнем хавбеке. Он, кстати, был признан лучшим футболистом минувшего сезона бундеслиги, что тоже косвенно говорит о его статусе.

«Реал» — это уже высочайший уровень. В любом другом случае возникали бы опасения в том, способен ли юный футболист справиться со столь огромным давлением. Но Беллингем справится — Джуд уже не раз доказывал, что он лидер по натуре и даже в таком нежном возрасте в некоторых матчах был капитаном «Боруссии». В «Реале» он обязательно станет мировой звездой и вместе с Мбаппе, Холанном, Винисиусом и другими топ-игроками будет бороться за «Золотой мяч».