Варенье, бетонная стена и ведьма. Шакира и Пике делают шоу из своего расставания

Расстаться достойно у певицы и футболиста не получилось.

Латиноамериканская певица Шакира и звезда «Барселоны» Жерар Пике более 10 лет были яркой парой в мире спорта и шоу-бизнеса. Однако расстаться мирно у них не получилось. Рассказываем, как они публично пытаются задеть друг друга.

История знакомства

Шакира и Пике познакомились в 2010 году во время съемок клипа на песню Waka Waka, которая стала официальным гимном ЧМ в Южной Африке. Испанский футболист сразу обратил внимание на жгучую колумбийку и в перерыве съемок достал ее номер телефона.

Шакира и Жерар Пике. Фото Соцсети Фото Соцсети

На момент их знакомства Жерар состоял в отношениях с актрисой Нурией Томас, а певица уже более 10 лет жила в гражданском браке с сыном бывшего президента Аргентины Антонио де ла Руа.

Между Пике и Шакирой сразу пробежала искра, но признаться в чувствах друг другу они долго не решались. Пике написал первым, спросив, какая температура в ЮАР. Латиноамериканка прилетела еще до старта чемпионата мира, потому подробно ответила Жерару о погодных условиях. Так завязалась переписка.

«Мы могли встретиться только в конце чемпионата, когда у нее было запланировано выступление. Я сказал ей, что если для новой встречи необходимо дойти до финала, то я готов сделать это», — признавался в одном из интервью Жерар.

Футболист сдержал слово — сборная Испании дошла до финала турнира, где обыграла Нидерланды (1:0).

«Никогда не забуду, как встретила любовь всей жизни во время чемпионата мира. Жерар сказал, что собирается выйти в финал турнира, чтобы увидеть меня еще раз, и, представляете, сделал это! Он мужчина, который держит свое слово», — отмечала певица.

Как только закончился мундиаль, СМИ уже вовсю обсуждали роман Шакиры и Пике. Только вот влюбленные не подтверждали эти слухи, так как обоим нужно было завершить предыдущие отношения. Лишь через год после ЧМ колумбийская певица опубликовала снимок с Пике в своих соцсетях, подписав фото так: «Представляю вам мое солнце».

Без брака, но с детьми

Звездный роман развивался бурно и стремительно. И это несмотря на то, что Шакира старше Пике на 10 лет. Зато они оба родились в один день — 2 февраля.

Певице пришлось многим пожертвовать ради спортсмена. Она переехала в Барселону и взяла семилетнюю паузу в музыкальной карьере, чтобы быть рядом с любимым. Кончено, она выступала на крупных концертах, но их было очень мало.

Влюбленные не регистрировали свои отношения, хотя прожили вместе больше 10 лет. При этом вступать брак не хотела именно Шакира. И это несмотря на то, что у них есть двое сыновей. В 2012 году родился Милан, а в 2014-м — Саша. Певица всегда с теплом отзывалась об отцовских качествах Пике и называла его идеальным папой для их детей.

Шакира и Жерар Пике с сыновьями Миланом и Сашей. Фото Соцсети

Расставание

Несмотря на красивый роман, за которым пресса пристально следила все время, слухи о ссорах и расставаниях звездной пары появлялись регулярно. И причиной всех этих разговоров были измены со стороны звезды «Барселоны».

В конце концов, летом 2022 года пара объявила о расставании. Испанская пресса утверждала, что Шакира застала футболиста дома в их собственной постели с любовницей. Другие писали, что об измене она догадалась по банке ее любимого клубничного варенья, которая оказалась почти пустой после возвращения с гастролей. Сам футболист никогда не употреблял такой десерт, о чем певица знала.

После расставания Шакира осталась жить в Барселоне и продолжала ходить с сыновьями на матчи каталонского клуба. Мальчики не пропустили и прощальную игру своего звездного отца, на которую он явился с новой подругой. Более того, после матча Жерар целовался с ней на глазах бывшей и детей.

Публичное выяснение отношений

После расставания Шакира и Пике долго выясняли вопрос опеки над детьми. Пришлось даже пойти в суд, который полностью встал на сторону матери. Теперь экс-игрок «Барсы» может навещать сыновей только с разрешения Шакиры. Параллельно певице пришлось решать налоговый вопрос — испанская прокуратура обвинила звезду в неуплате налогов на сумму более 14 миллионов евро.

Правосудия Шакире оказалось мало, она решила еще публично оскорбить экс-возлюбленного. Сделала она это тонко и профессионально — выпустила песню под названием BZRP Music Sessions Vol. 53, которую исполнила совместно с аргентинским диджеем Bizarrap. В музыкальной композиции есть такие строчки: «Ты променял Ferrari на Renault Twingo. Ты променял Rolex на Casio». Все сразу расценили их как посыл бывшему и его новой пассии. Фанатам (а может, и всем девушкам, кто попадал в такие же ситуации) эта песня зашла сразу. Новый хит набирает какие-то невероятные цифры по просмотрам (на данный момент — 18,2 миллиона) и уже побил рекорд испанского YouTube.

Футболист новую песню явно послушал, так как с его стороны вскоре пришла «ответочка». Пике во время прямого эфира в своих социальных сетях объявил о начале сотрудничества Медиалиги, которую он развивает после завершения карьеры, с брендом Casio. А также явился на одно из мероприятий в новых часах, отметив, что они прослужат ему «целую жизнь». На этом Жерар не остановился и вскоре приехал в свой офис на белом Renault Twingo... Вот такое публичное выяснение отношений!

Шакира тоже не останавливается. Сначала она разместила фигурку ведьмы на балконе, окна которого выходят на соседний дом, где живут родители Пике. Это крайне не понравилось матери футболиста — женщина уверена, что латиноамериканка совершила какой-то спиритический обряд. А теперь певица намерена построить высокую бетонную стену, чтобы отгородиться от коттеджа родителей Жерара — бетономешалка уже замечена у дома Шакиры.

Отъезд певицы из Барселоны в Майами задерживается из-за болезни ее 91-летнего отца, которому пока нельзя летать на такие большие расстояния. И, видимо, пока Шакира еще будет находиться в Испании, нам стоит ждать новых ярких ходов от бывших возлюбленных.