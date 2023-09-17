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Сегодня, 00:47

Экс-полузащитник «Спартака» Хендрикс перешел в австралийский «Вестерн Сидней»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник Йоррит Хендрикс подписал контракт с «Вестерн Сидней», сообщается на официальном сайте австралийского клуба.

Соглашение с 28-летним голландцем рассчитано до лета 2024 года. Игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.

Хендрикс с января 2021 по август 2022 года выступал за «Спартак», проведя за московский клуб 22 матча.

В минувшем сезоне Хендрикс выступал за «Фортуну», за которую провел 20 матчей во второй бундеслиге и отметился двумя результативными передачами.

Йоррит Хендрикс
ФК Спартак (Москва)
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