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Сегодня, 04:37

«Севилья» арендует полузащитника «Арсенала» Самби-Локонгу с правом выкупа

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Арсенала» Альберт Самби-Локонга перейдет в «Севилью», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Испанский клуб арендует 24-летнего бельгийца до конца сезона-2024/25 с правом выкупа за 12 миллионов евро.

Ожидается, что сделка будет завершена к концу этой недели.

Самби-Локонга выступает за «Арсенал» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 футболист играл за «Лутон» на правах аренды. В составе команды хавбек забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Севилья
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