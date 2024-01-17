В Турции назвали слухами информацию о согласии Миранчука перейти в «Бешикташ»

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий события о «Бешикташе», прокомментировал «СЭ» новость о том, что полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук согласился перейти в стамбульский клуб.

«Не верьте тому, что пишет турецкая пресса. Мой друг сообщил эту новость. Могу сказать, что в ней есть преувеличение. Были ли хоть какие-то контакты между клубом и агентом с игроком? Сейчас это все около слухов», — сказал Дикме «СЭ».

По данным турецкого издания Sabah, 28-летний россиянин отказался продлевать соглашение с железнодорожниками.

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. В этом сезоне футболист провел за железнодорожников 24 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.