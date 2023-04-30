Защитник «Манчестер Сити» Ляпорт стал главной трансферной целью «ПСЖ»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт стал целью «ПСЖ» в летнее трансферное окно. По информации L'Equipe, парижане ищут нового левого центрального защитника и остановились на кандидатуре Ляпорта в качестве потенциального приобретения.

По информации источника, контракт Серхио Рамоса истекает этим летом, а будущее Преснеля Кимпембе далеко не определено. Это привело к тому, что французский клуб ищет подкрепление в линию обороны, сосредоточив внимание на левоногом защитнике. Люка Эрнандес из мюнхенской «Баварии» также считается потенциальной целью.

В этом сезоне 28-летний Ляпорт провел восемь матчей в АПЛ. 27-летний Эрнандес принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.