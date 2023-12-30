«Реал» снова зовет Мбаппе, «Ростов» подписывает Роналдо, Дзюба не поедет в Китай

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Мбаппе и «Реал» — новый сезон

The Athletic сообщает, что начался новый этап в отношениях 24-летнего Килиана Мбаппе и мадридского «Реала». У французского форварда летом 2024 года истекает контракт с «ПСЖ», и королевский клуб, по данным издания, вступил в борьбу за игрока.

«Реал» предлагает французу 26 миллионов в год и 130 миллионов бонусами, однако решение нужно принять до середины января.

Ранее Мбаппе уже отказывался от трансфера в Мадрид в 2022 году, когда выбрал продолжение карьеры в «ПСЖ».

«Интер» не отпускает Чалханоглу в Саудовскую Аравию

По информации La Gazzetta dello Sport, саудовский «Аль-Хиляль» выходил с предложением на полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу. 29-летнему турецкому футболисту предложили контракт на 4 года и зарплату в 18 миллионов евро. Реакция Чалханоглу неизвестна, однако тренер «Интера» Индзаги отказался его отпускать.

Фото AFP

Дзюбы не будет в «Шанхай Шэньхуа»

На днях футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что отправившийся тренировать в Китай Леонид Слуцкий может взять с собой форварда «Локомотива» Артема Дзюбу. «Они же как твикс — сладкая парочка и неразлучная», — заявил агент Metaratings.ru. Также о вероятном переходе рассуждали китайские СМИ, которые сообщали, что 1 января «Шанхай Шэньхуа» освобождает место для легионера (за счет непродление контракта с камерунским форвардом Кристианом Бассогогом) — и его якобы может занять Дзюба.

В «Локомотиве» опровергли эту информацию: «Артем находится в отпуске. Артем — лидер нашей команды. 13 января команда отправится на подготовительный сбор. Считаю вброс этой информации спекуляцией в период зимней паузы», — заявил председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью matchtv.ru.

Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник сборной Туниса едет в РПЛ?

27 декабря издание Koora сообщило, что ЦСКА интересуется 22-летним защитником сборной Туниса Алаа Грамом. Армейцы якобы готовы были подписать его за 1,6 миллиона евро и процент от перепродажи. Также в список потенциальных покупателей, по данным СМИ, входил «Зенит». Но, как стало известно «СЭ», питерский клуб не заинтересован в подписании футболиста.

В этом сезоне Грам провел 10 матчей за «Сфаксьен» и отметился тремя забитыми мячами. Всего на его счету 90 матчей и 4 гола за клуб. Его контракт действует до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро. В активе Грама два матча за сборную Туниса.

Роналдо — в «Ростове»

Как сообщает «РБ Спорт», «Ростов» практически оформил трансфер 23-летнего форварда Роналдо. Нападающий «Левски» обойдется южанам в 2 миллиона евро, соглашение будет подписано на 4,5 года.

При этом агент игрока уточнил, что он скорее против перехода — решение примут только после того, как футболист и его представитель побывают в России. Сам Роналдо, по данным издания, хочет играть за «Ростов».

Что еще происходит на трансферном рынке:

• Фабрицио Романо сообщает, что 21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал «Ювентус» и «Наполи». По данным инсайдера, один из клубов уже предложил за игрока 35 миллионов евро;

• По информации журналиста Жерара Ромеро, «Барселона» хочет в январе усилиться 26-летним полузащитником «Жироны» Алеишем Гарсией. Каталонцы рассматривают обмен с доплатой.