«Ростов» нашел опорника, Варан покинет «МЮ», Киммих нарасхват в АПЛ

Ежедневный обзор трансферных слухов.

«МЮ» нацелился на Скальвини

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Аталанты» Джорджо Скальвини, сообщает журналист Альфредо Педулла. По данным инсайдера, клуб из Бергамо не хочет продавать 20-летнего итальянца зимой и намерен отложить переговоры до лета. В покупке Скальвини также заинтересован «Реал».

Три английских гранда хотят купить Киммиха

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Fichajes. В списке претендентов на немецкого полузащитника три клуба: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Контракт 28-летнего немца с мюнхенским клубом заканчивается в 2025 году, однако стороны далеки от продления соглашения. Ранее Bild сообщал, что «Бавария» готова рассмотреть варианты продажи Киммиха, так как не хочет отпускать его бесплатно. В текущем сезоне хавбек провел 20 матчей и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Йозуа Киммих. Фото Reuters

«Ростов» и «Пеньяроль» согласовали трансфер уругвайского полузащитника Саравии

«Ростов» договорился с «Пеньяролем» о переходе хавбека Родриго Саравии. По информации «РБ Спорт», сумма трансфера составит 2 миллиона долларов. На данный момент Саравия выступает за аргентинскую «Химнасию» на правах аренды, но она будет прервана.

Саравии 23 года, в текущем сезоне он провел за «Химнасию» 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Уругваец выступает на позиции опорного хавбека и станет вторым легионером в заявке ростовчан.

Варан готов переехать в Саудовскую Аравию

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан покинет клуб, сообщает L'Equipe. По сведениям издания, 30-летний француз принял решение об уходе, так как недоволен игровым временем в Манчестере.

Одним из вариантов продолжения карьеры Варана называется Саудовская Аравия. Кроме того, Рафаэль может вернуться на родину — отмечается, что он может перебраться в «Ланс», где начинал игровую карьеру.

Рафаэль Варан. Фото Reuters

«Ювентус» хочет приобрести Крооса

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может продолжить карьеру в серии А, сообщает Tribal Football. По данным источника, в игроке заинтересован «Ювентус». Руководство туринского клуба хочет приобрести немца в зимнее трансферное окно.

Соглашение хавбека с «Реалом» рассчитано до лета 2024 года. Трансферная стоимость Крооса составляет 14 миллионов евро. В нынешнем сезоне 33-летний футболист провел 18 матчей, в которых отметился 1 голом и 6 результативными передачами.

Тони Кроос. Фото Reuters

«Манчестер Сити» согласовал контракт с 17-летним аргентинцем

«Манчестер Сити» в ближайшее время подпишет соглашение с аргентинским хавбеком «Ривер Плейт» Клаудио Эчеверри, сообщает журналист Николо Скира. Как отмечает инсайдер, горожане уже согласовали с 17-летним игроком контракт на пять лет. Сумма трансфера составит более 20 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что после подписания контракта с Эчеверри «Ман Сити» оставит его в аргентинском клубе на правах аренды.

Клаудио Эчеверри (слева) в форме сборной Аргентины. Фото Global Look Press

Роке прилетит в Барселону в среду

Форвард «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке был замечен в аэропорту Куритибы. В среду игрок прилетит в Испанию для подписания контракта с «Барселоной», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Каталонцы объявили о подписании контракта с 18-летним бразильцем в июле. По данным Transfermarkt, переход обошелся «Барселоне» в 40 миллионов евро.