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Сегодня, 08:00

«Реал» охотится за Алипом, ЦСКА — за тунисским защитником, «Интер» зовет Марсьяля

Защитник «Зенита» Алип оказался в сфере интересов «Реала»
Отдел футбола «СЭ»
Нуралы Алип и Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Ежедневный обзор трансферных слухов.

«Реал» заинтересован в защитнике «Зенита»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип оказался в сфере интересов «Реала», утверждает Tengri Sport. По информации источника, в приобретении 24-летнего казахского футболиста заинтересован главный скаут «Реала» Джуни Калафат. Представители мадридцев обратили внимание на Алипа, когда просматривали игру Роберта Ренана.

Представители защитника «Зенита» уже прокомментировали слух. «Предложения и интерес к Нуралы Алипу есть от многих клубов, — сказали Sport24 в агентстве Player Career Management. — Например, проявляют интерес команды из Турции. Что касается предложения «Реала», то пока на бумаге мы его не получали».

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Ренан все-таки уедет в Бразилию?

Защитник «Зенита» Роберт Ренан может вернуться в Бразилию, сообщает журналист Тиаго Стормовски со ссылкой на представителей игрока.

По сведениям источника, на 20-летнего бразильца претендует «Интернасьонал», который готов арендовать игрока с возможностью выкупа. Сообщается, что клуб объявит о переходе Ренана на этой неделе.

Калвин Филлипс.
Фото Reuters

«Ньюкасл» планирует арендовать у «Манчестер Сити» Филлипса

The Telegraph сообщает, что полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс зимой может перебраться в «Ньюкасл» на правах аренды. Источник называет футболиста сборной Англии приоритетной целью на январское трансферное окно. «Сороки» надеются вступить в переговоры как можно скорее и подписать соглашение с Филлипсом в первые дни 2024 года.

В числе конкурентов «Ньюкасла» называют «Ювентус», «Кристал Пэлас» и «Эвертон». Сам хавбек надеется выступить на Евро, поэтому хочет получать больше игрового времени. В текущем чемпионате Англии Филлипс провел на поле в сумме всего 89 минут.

Агент защитника «Жил Висенте» подтвердил интерес к его клиенту со стороны ЦСКА

Агент Ренато Веласко, представляющий интересы защитника «Жил Висенте» Габриэла Перейры, прокомментировал слухи о возможном переходе его клиента в ЦСКА. «Интерес со стороны клуба действительно есть, но пока я не получал ничего официального», — приводит слова Веласко Sport24.

23-летний центральный защитник из Бразилии играет в «Жил Висенте» с января 2023 года. В текущем чемпионате Португалии он выходил на поле 12 раз и забил один гол.

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ЦСКА нацелился на защитника сборной Туниса

ЦСКА и «Сфаксьен» достигли соглашения о трансфере 22-летнего центрального защитника Алаа Грама. Об этом со ссылкой на руководство тунисского клуба сообщает катарский канал Al Kass. Сумма трансфера составит 1,6 миллиона евро. Отмечается, что сделка должна быть завершена уже в первых числах января.

В текущем сезоне Грам сыграл 10 матчей в чемпионате Туниса и отметился тремя забитыми мячами. В марте он дебютировал за национальную сборную и попал в ее расширенную заявку на стартующий через месяц Кубок африканских наций.

Антони Марсьяль.
Фото Reuters

Марсьяль интересен «Интеру»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может сменить клуб. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в услугах француза заинтересован «Интер». Отмечается, что форвард может оказаться в составе миланцев уже в январе, так как «МЮ» не хочет отпускать его свободным агентом летом, когда истечет контракт Марсьяля с английским клубом.

Помимо французского форварда, «Интер» рассматривает покупку Мехди Тареми из «Порту» и Луиса Муриэля из «Аталанты», а также аренду Армандро Брои из «Челси».

Антони Марсьяль
Футбол
ФК Зенит
ФК Реал
ФК ЦСКА (Москва)
Калвин Филлипс
Нуралы Алип
Роберт Ренан
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