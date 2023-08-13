Захарян переходит в «Реал Сосьедад», Дембеле — в «ПСЖ», «Реал» арендует вратаря «Челси»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Реал Сосьедад» подписывает Захаряна

По информации «СЭ», хавбек «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад». Испанский клуб согласовал трансфер 20-летнего россиянина за 12 миллионов евро плюс бонусы.

Для оформления перехода «Сосьедаду» осталось уладить детали личного контракта с игроком. Ключевые параметры соглашения с футболистом обговорены изначально, так что переходу ничто не должно помешать. Пока Захарян тренируется с «Динамо».

По данным Noticias de Gipuzkoa, «Реал Сосьедад» подписывает россиянина на замену испанскому хавбеку Давиду Сильве, который завершил карьеру из-за травмы крестообразной связки.

Кейн официально в «Баварии»

«Бавария» объявила о трансфере 30-летнего нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна. По данным инсайдера Флориана Плеттенберга, сумма трансфера составила 110 миллионов евро с учетом бонусов.

Англичанин подписал с мюнхенским клубом контракт до 2027 года. Игрок будет выступать за «Баварию» под 9-м номером. В субботу Кейн не только попал в заявку мюнхенцев на матч Суперкубка Германии против «РБ Лейцпциг», но и вышел на замену во втором тайме.

Согласно данным в СМИ, Кейн будет получать в «Баварии» 25 миллионов евро за сезон.

Кепа переходит в «Реал» из «Челси»

Из-за травмы Тибо Куртуа (бельгиец порвал крестообразную связку) «Реал» находится в активном поиске голкипера.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, испанский клуб договорился с «Челси» об аренде Кепы Аррисабалаги без обязательного выкупа. Сделка уже согласована клубами.

Отмечается, что Кепа уже попрощался с партнерами по «Челси» и собирается вылететь в Испанию для оформления трансфера.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает вариант подписания вратаря «Севильи» Яссина Буну, но мадридцев не устраивала сумма отступных в 50 миллионов евро.

«Челси» перехватывает Кайседо у «Ливерпуля»

«Челси» в ближайшее время может осуществить самый дорогой трансфер в истории АПЛ, заплатив за хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо 115 миллионов фунтов. Об этом сообщает журналист Натана Гиссинга.

Отмечается, что клубы близки к соглашению по переходу игрока.

Ранее The Athletic сообщал, что в пятницу Кайседо прошел медосмотр перед трансфером в «Ливерпуль» за 110 миллионов фунтов. Приобретение 21-летнего эквадорца анонсировал и Юрген Клопп в общении с журналистами перед стартом сезона АПЛ.

Но «Челси» перебил предложение «Ливерпуля», договорившись в том числе и с самим игроком. Фабрицио Романо сообщал, что Кайседо хочет оказаться именно в лондонском клубе. «Ливерпуль» же вышел из переговоров.

Дембеле официально в «ПСЖ»

Французский вингер Усман Дембеле официально представлен в качестве новичка «ПСЖ». 26-летний хавбек перешел из «Барселоны», с которой у него истекал контракт в 2024 году.

Дембеле подписал с «ПСЖ» контракт на пять лет и будет играть в новой команде под 23-м номером.

Напомним, француз перешел в «ПСЖ» за 50 миллионов евро, из которых 25 миллионов получит сторона игрока.