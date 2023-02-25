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Сегодня, 09:00

Каким футболистом был Эрдоган: зарабатывал 100 долларов за победу и был близок к трансферу в «Фенербахче»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Реджеп Тайип Эрдоган.
Фото Global Look Press
Реджеп Тайип Эрдоган.
Фото Global Look Press
Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди празднует забитый гол.
Фото Global Look Press
Футболисты «Истанбул Башакшехир».
Фото Global Look Press
Протест турков против сноса Гези парка в Стамбуле в 2013 году.
Фото Global Look Press
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Теперь у президента Турции свой клуб и тотальный контроль над фанатами.

Реджеп Тайип Эрдоган — один из самых влиятельных людей в истории турецкого футбола. Президент Турции неофициально управляет клубом «Истанбул Башакшехир» и контролирует фанатов. А в юности мог построить большую карьеру.

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«Какой футбол, когда нужно учиться и зарабатывать?»

Эрдоган рос в небогатой семье капитана турецкой береговой охраны в городе Риза. Отец еженедельно давал на карманные расходы около 2,5 лиры (примерно 8 рублей) — мизерные средства, которые Реджеп умело приумножал. Мальчик покупал и перепродавал открытки и бутылки с водой, готовил хлебную выпечку в опасных районах и торговал арбузами.

Параллельно Эрдоган учился и играл в футбол, который быстро стал главным увлечением ребенка. Он думал о футболе днем и ночью, но отец был против. Эрдоган-старший считал, что мальчик бессмысленно тратит время: «Какой футбол, когда нужно учиться и зарабатывать деньги?» Только уговоры тренеров повлияли на главу семейства — они уверяли: у ребенка огромный талант.

«Моя мать никогда не ругалась из-за футбола, — говорил Эрдоган в интервью каналу NTVSpor. — Она стирала и гладила мою игровую футболку. Однако я с трудом мог убедить отца. Он всегда говорил, что мне нужно учиться».

В 15 лет Эрдоган стал игроком любительского фарм-клуба стамбульской «Касымпаши». Одноклубники прозвали его «Учитель» — за обучение Корану (мальчик занимался в религиозной школе).

Поначалу Эрдоган играл в нападении, но со временем переместился на позицию опорника. За каждую победу будущему президенту Турции платили солидные премиальные — чуть больше 100 долларов.

В свободное время юноша отвечал за инвентарь на тренировках основной команды.

К 27 годам он успел поиграть за любительские клубы «Камиалты» и «ИЕТТ Спор», в составе которых завоевал пять титулов. В 1980-х Эрдоган завершил карьеру и сконцентрировался на политике, но окончательно из футбола не ушел.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото Global Look Press
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Хотел контролировать «Фенербахче»

В 1994 году Эрдоган признался, что в молодости был близок к переходу в «Фенербахче», но трансфер сорвался из-за ухода тренера Томислава Калоперовича. В Турции ходили слухи, что Эрдоган выдумал этот факт, чтобы расположить к себе фанатов «Фенера» и получить дополнительные голоса на выборах премьер-министра.

К слову, после победы он снова попытался зайти в «Фенербахче». Но уже не сам, а через третьих лиц: Эрдоган планировал взять клуб под личный контроль, поставив на пост председателя правления своего человека. Но попытка провалилась, когда о задумке стало известно общественности.

Несмотря на неудачу, футбол всегда оставался главным увлечением политика. 68-летний президент Турции до сих пор принимает участие в выставочных матчах. Под его руководством также запускалась программа строительства спортивных сооружений по всей стране. А турецкий футбол претерпел революционные изменения.

За последние 15 лет произошла коммерциализация на всех уровнях: в названиях стадиона, рекламе и спонсорах, чьи бренды располагаются над номерами игроков, а не под ними (у некоторых команд).

Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди празднует забитый гол. Фото Global Look Press
Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди празднует забитый гол.
Фото Global Look Press

А когда лига увязла в экономическом кризисе (телеконтракт, державший на плаву многие команды, сократился с 500 миллионов долларов за сезон до 370 миллионов), именно государство спасало турецкие топ-клубы от банкротства.

Политпроект и контроль фанатов

История с «Фенербахче» и планами создать подконтрольный клуб президента получила продолжение. В 2014 году «Истанбул Бюйюкшехир Беледиеспор» стал представлять провинцию Стамбула Башакшехир и был переименован. Президентом клуба стал приближенный к Эрдогану Гексель Гюмюшдаг. Он является супругом племянницы главы Турции и членом правящей Партии справедливости.

Форма «Истанбула» стала сине-оранжевой (цвета партии). Клуб получил неплохой трансферный бюджет и подписывал известных футболистов: Робиньо, Мартина Шкртела, Гаэля Клиши, Демба Ба, Федора Кудряшова и Арду Турана.

Весной 2018 года Туран женился на дочери Эрдогана — Аслихан Доган. Глава государства лично присутствовал на свадьбе.

Футболисты «Истанбул Башакшехир». Фото Global Look Press
Футболисты «Истанбул Башакшехир».
Фото Global Look Press

Спонсоры «Истанбула», конечно, тоже связаны с правительством. Например, генеральным партнером выступает центр медицинских услуг «Медиполь». Основателем этой компании является министр здравоохранения Турции и врач семьи Эрдогана — Фахреттин Коджа. Другой спонсор «Истанбула» — флагманский перевозчик Турции Turkish Airlines. При этом в клубе любые связи с властями отрицают.

После смены власти и финансовых влияний «Истанбул» дважды завоевал серебро, а в сезоне-2019/20 впервые в истории стал чемпионом.

Единственное, что не изменилось, — аудиторный интерес. Средняя посещаемость матчей «Истанбула» в текущем сезоне, как и раньше, остается одной из самых низких в турецкой суперлиге — в среднем на играх присутствуют 2 399 человек. Для сравнения: аудитория «Галатасарая» составляет 44 519 человек, а бывшего клуба Артема Дзюбы «Аданы Демирспор» — 18 112 человек.

Финальным штрихом ангажированности «Истанбула» к власти стало отношение болельщиков к Fan ID, который ввели после волнений на площади Таксим в Стамбуле в 2013 году.

Протест турков против сноса Гези парка в Стамбуле в 2013 году. Фото Global Look Press
Протест турков против сноса Гези парка в Стамбуле в 2013 году.
Фото Global Look Press

Тогда правительство приняло решение о сносе парка Гези и строительстве на его месте торгового центра с парковками. Жители выступили против и разместили лагерь на улице. В результате мирного протеста полиция ликвидировала все палатки, а несколько граждан были госпитализированы. Парк закрыли, и казалось, что все кончено. В этот момент на улицы Стамбула и других городов Турции вышли сотни людей, а потом и десятки тысяч.

Неожиданно протесты поддержала фанатская группировка «Бешикташа» — «Чарши». Тысячи людей в черных майках и шарфах прошлись по центральным улицам Стамбула и прибыли на площадь Таксим. А дальше случилось уникальное событие: злейшие враги «Бешикташа» из «Фенербахче» и «Галатасарая» тоже вышли на улицы. Ничего подобного ранее не происходило.

Таким образом, фанаты трех сильнейших клубов Турции выступили против правительства Эрдогана. После нескольких месяцев противостояний власти поменяли свое решение и оставили парк нетронутым.

А основное внимание переключили на активных болельщиков, создав цифровой инструмент для допуска на стадионы. Конечно, безопасность на аренах Турции оставляла вопросы, но именно инцидент в парке Гези стал поворотным механизмом для установления контроля над футбольной аудиторией.

Массовая драка фанатов в турецком дерби

Пока фанаты «Бешикташа», «Фенербахче» и «Галатасарая» выражали массовый протест из-за введения карт болельщиков, поклонники «Истанбула» оказались единственными, кто отреагировал нейтрально.

Футбол
ФК Бешикташ
ФК Галатасарай
ФК Истанбул Башакшехир
ФК Фенербахче
Реджеп Тайип Эрдоган
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