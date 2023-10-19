Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок УЕФА

Сегодня, 20:13

Министр спорта Татарстана Леонов: «Сохраняется желание провести Суперкубок УЕФА»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов высказался об отмене Суперкубка УЕФА в Казани.

«Зато мы провели Суперкубок России. Неплохо получилось. Суперкубок России смотрело больше людей, чем Суперкубок УЕФА, — приводит «РБ Спорт» слова Леонова.

Также он ответил на вопрос, сохраняется ли желание в будущем провести Суперкубок в Казани.

«Да, желание сохраняется. Поддерживаем отношения со всеми нашими партнерами. Все знаю, что такое Казань. Несмотря на текущую ситуацию, мы что-то придумываем, что-то проводим», — добавил Леонов.

В январе Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отозвал у России право на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2023 года. Турнир был перенесен в Афины.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ministr-sporta-tatarstana-sohranyaetsya-zhelanie-provesti-superkubok-uefa/
Футбол
УЕФА
0
Читайте также
Защитник «Авангарда» Гуляев прокомментировал свою зарплату по новому контракту
«Сколько тебе заплатили, чтобы ты принял бой?!» Горячая пресс-конференция перед UFC 294
Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Айнтрахт». Видеообзор матча
"Реал" - "Севилья". Лучшие моменты
"Барселона" - "Севилья"
"Атлетико" разгромил "Челси" в Суперкубке
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Финал Суперкубка УЕФА в 2024 году пройдет в Варшаве