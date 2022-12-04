Депай после победы над США на ЧМ-2022 ответил на критику Баркли

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай после победы над США (3:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 ответил бывшей звезде НБА Чарльзу Баркли. Накануне встречи американец в резкой форме потроллил голландскую команду и пообещал проблемы. «Много лая, без укусов», — написал Депай в Twitter, опубликовав счет матча с фотографией Баркли. В 1/4 финала сборная Нидерландов сыграет против команды Аргентины. Матч состоится 9 декабря. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре