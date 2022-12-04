Сотрудник персонала сборной Германии обозвал менеджера стадиона ЧМ-2022 из России из-за ее национальности

Как стало известно «СЭ», на чемпионате мира в Катаре впервые произошел инцидент, связанный с Россией.

После каждого матча футболистам команд-участниц на стадионах выделяется время для встреч с родными. Для этого сотрудникам арен вначале нужно освободить от других болельщиков территорию, где это общение происходит. Во первом туре ЧМ-2022 после матча Португалия — Гана случился хаос: родственники игроков поторопились пройти к ним, смешались с другими болельщиками, и это создало большие сложности для организаторов. Те извлекли из ситуации уроки и дали соответствующие распоряжения сотрудникам разных подразделений оргкомитета.

27 ноября на стадионе «Аль-Бейт» после матча Германия — Испания немцы хотели побыстрее увидеться с родными, но сотрудница оргкомитета сказала им, что придется какое-то время подождать, пока прилегающую территорию освободят от других зрителей, и лишь тогда смогут пропустить туда членов семей участников турнира. Этот ответ не устроил кого-то из сотрудников технического персонала немецкой сборной, и он спросил: «А вы откуда?» После ответа: «Из России» последовали слова: «Тогда все ясно» и нелицеприятная фраза. Эта ситуация оставила у всех ее свидетелей неприятный осадок, тем более что девушка только выполняла распоряжение вышестоящих сотрудников.

После этого на третьем матче сборной Германии против Коста-Рики, который проходил на том же «Аль-Бейте», сотрудники арены и оргкомитета, ставшие свидетелями этой сцены, болели против немцев и были рады их невыходу в плей-офф.