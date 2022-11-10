Защитник «Барселоны» Кунде назвал честью вызов в сборную Франции на ЧМ-2022

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал вызов в сборную Франции на чемпионат мира-2022.

«Очень горжусь. Это большая честь стать частью этого списка игроков, которые будут защищать честь страны на чемпионате мира», — написал Кунде в Twitter.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. На групповой стадии французы сыграют против Австралии, Дании и Туниса.