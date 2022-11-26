Защитник сборной Франции Эрнандес думал о завершении карьеры из-за травмы, полученной на ЧМ-2022

26 ноября, 18:42
Защитник сборной Франции и «Баварии» Люка Эрнандес думал о завершении карьеры после травмы, полученной на ЧМ-2022, сообщает L'Equipe.
По данным источника, игрок был подавлен после повреждения. После удачно перенесенной операции футболист решил продолжить спортивную карьеру.
Эрнандес на 13-й минуте матча чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1) получил повреждение. Позже выяснилось, что у защитника выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена и он больше не сыграет на турнире в Катаре.
В текущем сезоне 26-летний француз провел за «Баварию» 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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Основные источники исследования