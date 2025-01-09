Экс-игрок сборной России по футзалу покинул площадку во время матча из-за расистских оскорблений. Назревает скандал

Скандалы
9 января, 23:30
Матч 14-го тура Суперлиги по футзалу между «Сибиряком» и «Норильским никелем» (1:6) завершился скандалом. Игрок гостей Нандо подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов соперника. Экс-футболист сборной России бразильского происхождения покинул площадку до окончания встречи.
Детали произошедшего поведал сам клуб, за который выступает пострадавший футболист. «Незадолго до конца матча произошел инцидент, который в любом здоровом обществе ничего, кроме отвращения, вызвать не может. Группа активных болельщиков новосибирского клуба, ведомая то ли обидой за череду поражений своей команды, то ли элементарным бескультурием и свинством, начала организованно и продолжительно оскорблять нашего игрока Нандо. Не вдаваясь в детали, можно уверенно сказать, что случилось проявление расизма. В итоге наш темнокожий игрок, к слову, еще в недавнем прошлом защищавший цвета российской сборной, не желая мириться с происходящим на трибуне, был вынужден досрочно покинуть игровую площадку», — сказано в заявлении клуба.
Также в «Норильском никеле» сурово высказались о нарушителях из числа фанатов «Сибиряка»: «Мы твердо убеждены, что подобные люди из числа фанатов, страдающие расовыми и иными предрассудками, не должны иметь ничего общего с футзалом, равно как и со спортом в целом. Место им не на трибунах спортсооружения, а в загоне для скота».
Клуб призвал наказать виновных: «Надеемся, что РФС и другие компетентные организации примут решительные меры, чтобы в будущем подобные инциденты не повторились не только в Новосибирске — в городе, в котором, как мы знаем, славные спортивные (в том числе и футзальные) традиции, — но и в других уголках нашей великой страны».
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, узнав об инциденте, назвала происходящее провокацией.
«Дело в культуре боления. Ультрас, к сожалению, позволяют себе такое поведение. Они считают, что одним выкриком помогают своей команде, оскорбляя других. Это точно нужно пресекать. Это ненормальное боление. Этим должен заняться РФС. Но у нас в стране абсолютно точно нет расизма. Это провокация в отношении ключевого игрока команды, для того чтобы помочь своей. Нечестная игра», — приводит слова Журовой РИА «Новости».
Суперлига по футзалу оперативно вышла на связь и пообещала разбираться. «Мы заявляем о нулевой толерантности к проявлению любых признаков дискриминации в отношении игроков любого клуба. Будут запрошены документы от официальных лиц, позиции клубов — участников матча, проведена служебная проверка, полученные материалы будут переданы в РФС», — сообщили в организации.
«Сибиряк» пока никак не комментировал инцидент.
Бразилец Нандо играет в России с 2012 года, за «Норильский никель» выступает с 2022-го. В нынешнем сезоне 37-летний защитник забил 12 мячей и отдал семь голевых передач в 19 матчах. На данный момент «НН» лидирует в таблице, набрав 62 балла в 28 играх. «Сибиряк» расположился на последнем месте, в его активе 10 очков.