Экс-игрок сборной России по футзалу покинул площадку во время матча из-за расистских оскорблений. Назревает скандал

Некрасивая история.

Матч 14-го тура Суперлиги по футзалу между «Сибиряком» и «Норильским никелем» (1:6) завершился скандалом. Игрок гостей Нандо подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов соперника. Экс-футболист сборной России бразильского происхождения покинул площадку до окончания встречи.

«Норильский никель» требует наказания

Детали произошедшего поведал сам клуб, за который выступает пострадавший футболист. «Незадолго до конца матча произошел инцидент, который в любом здоровом обществе ничего, кроме отвращения, вызвать не может. Группа активных болельщиков новосибирского клуба, ведомая то ли обидой за череду поражений своей команды, то ли элементарным бескультурием и свинством, начала организованно и продолжительно оскорблять нашего игрока Нандо. Не вдаваясь в детали, можно уверенно сказать, что случилось проявление расизма. В итоге наш темнокожий игрок, к слову, еще в недавнем прошлом защищавший цвета российской сборной, не желая мириться с происходящим на трибуне, был вынужден досрочно покинуть игровую площадку», — сказано в заявлении клуба.

Также в «Норильском никеле» сурово высказались о нарушителях из числа фанатов «Сибиряка»: «Мы твердо убеждены, что подобные люди из числа фанатов, страдающие расовыми и иными предрассудками, не должны иметь ничего общего с футзалом, равно как и со спортом в целом. Место им не на трибунах спортсооружения, а в загоне для скота».

Клуб призвал наказать виновных: «Надеемся, что РФС и другие компетентные организации примут решительные меры, чтобы в будущем подобные инциденты не повторились не только в Новосибирске — в городе, в котором, как мы знаем, славные спортивные (в том числе и футзальные) традиции, — но и в других уголках нашей великой страны».

В Госдуме назвали случившееся провокацией

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, узнав об инциденте, назвала происходящее провокацией.

«Дело в культуре боления. Ультрас, к сожалению, позволяют себе такое поведение. Они считают, что одним выкриком помогают своей команде, оскорбляя других. Это точно нужно пресекать. Это ненормальное боление. Этим должен заняться РФС. Но у нас в стране абсолютно точно нет расизма. Это провокация в отношении ключевого игрока команды, для того чтобы помочь своей. Нечестная игра», — приводит слова Журовой РИА «Новости».

Последствия будут

Суперлига по футзалу оперативно вышла на связь и пообещала разбираться. «Мы заявляем о нулевой толерантности к проявлению любых признаков дискриминации в отношении игроков любого клуба. Будут запрошены документы от официальных лиц, позиции клубов — участников матча, проведена служебная проверка, полученные материалы будут переданы в РФС», — сообщили в организации.

«Сибиряк» пока никак не комментировал инцидент.

Бразилец Нандо играет в России с 2012 года, за «Норильский никель» выступает с 2022-го. В нынешнем сезоне 37-летний защитник забил 12 мячей и отдал семь голевых передач в 19 матчах. На данный момент «НН» лидирует в таблице, набрав 62 балла в 28 играх. «Сибиряк» расположился на последнем месте, в его активе 10 очков.