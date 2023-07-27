Гольф на миллион. В Подмосковье прошел первый в истории турнир по медиагольфу

Соревнования организовала компания «Лига Ставок».

Нравится это кому-то или нет, но так называемый медийный спорт в последние годы прочно вошел в нашу жизнь. И не просто занял свою нишу, а порой соперничает по размеру аудитории с соревнованиями профессионалов. Все началось с медийного футбола, а дальше чего только не было! И баскетбол, и хоккей, и бокс, и смешанные единоборства, и даже киберспорт. Теперь дело дошло и до гольфа. За день до старта Открытого чемпионата Московской области на живописном поле Pestovo Golf & Yacht Club собрались несколько десятков знаменитостей, чтобы попробовать взять в руки клюшки и попасть мячом в лунку.

Миллионы просмотров

«Ой, я с Джараховым сфотографировалась, и с OBLADAET. А вот с Олегом Майами не успела», — делилась с подругой юная гольфистка незадолго до старта. «Да ты что? Он же самый крутой!» — отвечала вторая. И действительно, количество миллионов подписчиков в соцсетях, просмотров роликов и прослушиваний треков участников турнира подсчитать было сложно даже приблизительно. Состав на турнир «Лига Ставок Media Golf» собрался очень представительный: Элджей, Диана Мелисон, OBLADAET, Эльдар Джарахов, Амиран Сардаров, BADBARBIE, Любятинка и многие другие медиаперсоны.

Организация соответствовала, а вот погода немного подвела. Но в итоге даже рекордное количество осадков, выпавших в Подмосковье, не охладило азарт музыкантов, блогеров и известных спортсменов. Переждав самый мощный дождевой залп, они с азартом отправились разминаться.

Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По регламенту в каждой из девяти команд были и профессиональные гольфисты, и знаменитости, в том числе и из мира спорта. Футбол представляли Артем Дзюба и Леонид Слуцкий, хоккей — Евгений Малкин и Никита Нестеров. А таких известных атлетов, как олимпийские чемпионы Евгений Плющенко, Николай Гуляев и Вера Шиманская, уже вполне можно считать любителями хорошего уровня.

— В этом году «Лига Ставок» в качестве генерального партнера Ассоциации гольфа России поддержала уже множество профессиональных турниров, — напоминает руководитель направления спонсорских проектов компании Евгений Федосеев. — Мы рады сделать следующий шаг. Турнир «Лига Ставок Media Golf» не просто привлечет к себе внимание широкой аудитории за счет большого количества звезд, но и влюбит зрителей в этот прекрасный и стильный вид спорта.

Евгений Малкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пока шел дождь, я отправился к профи, которые уже успели познакомиться со своими партнерами-селебрити. Настроение у них было боевое. На победу рассчитывали все без исключения.

— Шанс сыграть с такими известными людьми не из мира гольфа нечасто выпадает, — считает трехкратная чемпионка России Екатерина Малахова. — Лично я приехала сегодня насладиться игрой и хорошим настроением. Уже успела познакомиться со своей командой, в ней Евгений Малкин и Любятинка. Надеюсь, мы выиграем!

Была согласна с подругой и победительница Всероссийских соревнований любителей гольфа Полина Марина:

— Гольф — это всегда для удовольствия и хорошего настроения, но круто, что такие мероприятия позволяют привлекать новых людей в наш классный вид спорта. Мы будем учить их играть, повеселимся и здорово проведем время.

Вера Шиманская и Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Игл» на старте

Участники турнира серьезно настраивались на первое место не только из спортивного интереса. По регламенту «Лиги Ставок Media Golf» победители получали миллион рублей. Форматом турнира был выбран скребл: после того как все четыре игрока из команды произведут по удару, они выбирают, чей мяч играть следующим. Таким образом, вклад в общий успех может внести каждый.

По сигналу девять команд одновременно приняли старт — каждой четверке предстояло преодолеть 18 лунок поля гольф-клуба в Пестове. Почти сразу же после начала игры серьезные претензии на успех обозначила команда «Союз чемпионов», членами которой были Плющенко и Шиманская. Им с ходу удалось оформить «игл» — пройти лунку на два удара ниже пара. За весь игровой день таких достижений на все команды набралось только два.

Евгений Малкин бьет по мячу. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

А вот у четверки под названием «Забей», куда входили Малахова, Любятинка и Малкин, старт получился не таким резвым. Начав с 15-й лунки, они долго не могли выбраться в минус. Зато, как и обещала Екатерина, получали удовольствие. А многократный чемпион НХЛ Малкин по-настоящему открыл для себя гольф.

— Я начинающий, это мой, наверное, первый турнир, — сказал Евгений «СЭ». — Мне очень нравится, буду продолжать играть. Поля для гольфа всегда на природе, в красивых местах, позволяет очень хорошо переключить голову, привести мысли в порядок. Если честно, раньше я гольф не признавал за спорт, но в последнее время друзья позвали, и затянуло. Когда что-то начинает получаться, уже совсем другое отношение, видение игры. На хоккей чем-то похоже, движения примерно одинаковые, быстро схватываешь суть. Знаю, что многие ребята из НХЛ практикуют гольф, у нас вся команда регулярно играет. Кто лучше всех? В «Питтсбурге» — говорят, что Джек Генцел.

Естественно, что такому спортсмену, как Малкин, вряд ли понравится всю игру сидеть в середине таблицы. И его команда к концу дня все-таки сумела выйти на третье место.

Амиран Сардаров, Артем Дзюба и Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гольф после заката

Совершенно другие эмоции царили на противоположном конце поля, где с клюшками и лунками сражалась команда «Дерзкие пираньи» во главе со Слуцким и Дзюбой. По медийности этот дуэт, пожалуй, готов соперничать с входившим в состав их команды Амираном. И они давали жару даже на поле для гольфа.

«Леонид Викторович, ну как так? Вы же плюете дальше, чем бьете!» — иронизировал Артем над тренером после очередного неудачного драйва, буквально согнувшись пополам от смеха. «Вот видите, с какими кадрами приходится работать? — парировал Слуцкий, обращаясь к капитану команды. — Поэтому я и бросил».

Момент триумфа Леонида Викторовича настал через пару минут, когда он удачнее всех сыграл паттером на грине и загнал мяч в лунку. «Ну, кто тащит нашу команду?» — торжествующе провозгласил Слуцкий. Вот так с шутками и прибаутками «Дерзкие пираньи» добрались до финиша и на заключительных лунках сумели уйти с последней строчки таблицы.

Пока команды размеренно передвигались от одной лунки к другой, болельщики и все желающие тоже могли попробовать свои силы. В академии гольфа им предлагали отработать самые разные удары — на дальность или на точность. Там я нашел олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна, приехавшего поддержать коллег.

Алина Загитова и Артур Далалоян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Да, гольф мне очень нравится, вызывает определенные эмоции, даже привыкание, — улыбнулся Далалоян. — Очень интересно, всегда здорово попробовать что-то новое. Если есть возможность и время, я всегда за. Готов ли попробовать карьеру гольфиста? Как хобби — вполне возможно. Здесь не нужно быть молодым и сверхсильным, чтобы побеждать. Главное — опыт и точный расчет. Мне кажется, медиатурнир — это очень интересная идея. Если ребята хотят попробовать свои силы, то почему нет?

К середине игры круг претендентов на победу был очерчен — «Союз чемпионов» во главе с Плющенко и Шиманской, Sayonara Boys Элджея и Players Club, за который играли OBLADAET и Никита Нестеров. В напряженной концовке именно Players Club выбрались на первое место, обойдя «Союз чемпионов», а OBLADAET получил приз лучшему игроку турнира.

Получив заслуженные награды, участники не спешили разъезжаться. Они могли обсудить перипетии прошедшего турнира, а также сыграть в «ночной гольф» и потанцевать под DJ-сеты. В общем, у гольфа всего за день появилось немало поклонников, в том числе звездных.