Гольф на миллион. В Подмосковье прошел первый в истории турнир по медиагольфу

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Нравится это кому-то или нет, но так называемый медийный спорт в последние годы прочно вошел в нашу жизнь. И не просто занял свою нишу, а порой соперничает по размеру аудитории с соревнованиями профессионалов. Все началось с медийного футбола, а дальше чего только не было! И баскетбол, и хоккей, и бокс, и смешанные единоборства, и даже киберспорт. Теперь дело дошло и до гольфа. За день до старта Открытого чемпионата Московской области на живописном поле Pestovo Golf & Yacht Club собрались несколько десятков знаменитостей, чтобы попробовать взять в руки клюшки и попасть мячом в лунку.
«Ой, я с Джараховым сфотографировалась, и с OBLADAET. А вот с Олегом Майами не успела», — делилась с подругой юная гольфистка незадолго до старта. «Да ты что? Он же самый крутой!» — отвечала вторая. И действительно, количество миллионов подписчиков в соцсетях, просмотров роликов и прослушиваний треков участников турнира подсчитать было сложно даже приблизительно. Состав на турнир «Лига Ставок Media Golf» собрался очень представительный: Элджей, Диана Мелисон, OBLADAET, Эльдар Джарахов, Амиран Сардаров, BADBARBIE, Любятинка и многие другие медиаперсоны.
Организация соответствовала, а вот погода немного подвела. Но в итоге даже рекордное количество осадков, выпавших в Подмосковье, не охладило азарт музыкантов, блогеров и известных спортсменов. Переждав самый мощный дождевой залп, они с азартом отправились разминаться.
По регламенту в каждой из девяти команд были и профессиональные гольфисты, и знаменитости, в том числе и из мира спорта. Футбол представляли Артем Дзюба и Леонид Слуцкий, хоккей — Евгений Малкин и Никита Нестеров. А таких известных атлетов, как олимпийские чемпионы Евгений Плющенко, Николай Гуляев и Вера Шиманская, уже вполне можно считать любителями хорошего уровня.
— В этом году «Лига Ставок» в качестве генерального партнера Ассоциации гольфа России поддержала уже множество профессиональных турниров, — напоминает руководитель направления спонсорских проектов компании Евгений Федосеев. — Мы рады сделать следующий шаг. Турнир «Лига Ставок Media Golf» не просто привлечет к себе внимание широкой аудитории за счет большого количества звезд, но и влюбит зрителей в этот прекрасный и стильный вид спорта.
Пока шел дождь, я отправился к профи, которые уже успели познакомиться со своими партнерами-селебрити. Настроение у них было боевое. На победу рассчитывали все без исключения.
— Шанс сыграть с такими известными людьми не из мира гольфа нечасто выпадает, — считает трехкратная чемпионка России Екатерина Малахова. — Лично я приехала сегодня насладиться игрой и хорошим настроением. Уже успела познакомиться со своей командой, в ней Евгений Малкин и Любятинка. Надеюсь, мы выиграем!
Была согласна с подругой и победительница Всероссийских соревнований любителей гольфа Полина Марина:
— Гольф — это всегда для удовольствия и хорошего настроения, но круто, что такие мероприятия позволяют привлекать новых людей в наш классный вид спорта. Мы будем учить их играть, повеселимся и здорово проведем время.
Участники турнира серьезно настраивались на первое место не только из спортивного интереса. По регламенту «Лиги Ставок Media Golf» победители получали миллион рублей. Форматом турнира был выбран скребл: после того как все четыре игрока из команды произведут по удару, они выбирают, чей мяч играть следующим. Таким образом, вклад в общий успех может внести каждый.
По сигналу девять команд одновременно приняли старт — каждой четверке предстояло преодолеть 18 лунок поля гольф-клуба в Пестове. Почти сразу же после начала игры серьезные претензии на успех обозначила команда «Союз чемпионов», членами которой были Плющенко и Шиманская. Им с ходу удалось оформить «игл» — пройти лунку на два удара ниже пара. За весь игровой день таких достижений на все команды набралось только два.
А вот у четверки под названием «Забей», куда входили Малахова, Любятинка и Малкин, старт получился не таким резвым. Начав с 15-й лунки, они долго не могли выбраться в минус. Зато, как и обещала Екатерина, получали удовольствие. А многократный чемпион НХЛ Малкин по-настоящему открыл для себя гольф.
— Я начинающий, это мой, наверное, первый турнир, — сказал Евгений «СЭ». — Мне очень нравится, буду продолжать играть. Поля для гольфа всегда на природе, в красивых местах, позволяет очень хорошо переключить голову, привести мысли в порядок. Если честно, раньше я гольф не признавал за спорт, но в последнее время друзья позвали, и затянуло. Когда что-то начинает получаться, уже совсем другое отношение, видение игры. На хоккей чем-то похоже, движения примерно одинаковые, быстро схватываешь суть. Знаю, что многие ребята из НХЛ практикуют гольф, у нас вся команда регулярно играет. Кто лучше всех? В «Питтсбурге» — говорят, что Джек Генцел.
Естественно, что такому спортсмену, как Малкин, вряд ли понравится всю игру сидеть в середине таблицы. И его команда к концу дня все-таки сумела выйти на третье место.
Совершенно другие эмоции царили на противоположном конце поля, где с клюшками и лунками сражалась команда «Дерзкие пираньи» во главе со Слуцким и Дзюбой. По медийности этот дуэт, пожалуй, готов соперничать с входившим в состав их команды Амираном. И они давали жару даже на поле для гольфа.
«Леонид Викторович, ну как так? Вы же плюете дальше, чем бьете!» — иронизировал Артем над тренером после очередного неудачного драйва, буквально согнувшись пополам от смеха. «Вот видите, с какими кадрами приходится работать? — парировал Слуцкий, обращаясь к капитану команды. — Поэтому я и бросил».
Момент триумфа Леонида Викторовича настал через пару минут, когда он удачнее всех сыграл паттером на грине и загнал мяч в лунку. «Ну, кто тащит нашу команду?» — торжествующе провозгласил Слуцкий. Вот так с шутками и прибаутками «Дерзкие пираньи» добрались до финиша и на заключительных лунках сумели уйти с последней строчки таблицы.
Пока команды размеренно передвигались от одной лунки к другой, болельщики и все желающие тоже могли попробовать свои силы. В академии гольфа им предлагали отработать самые разные удары — на дальность или на точность. Там я нашел олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна, приехавшего поддержать коллег.
— Да, гольф мне очень нравится, вызывает определенные эмоции, даже привыкание, — улыбнулся Далалоян. — Очень интересно, всегда здорово попробовать что-то новое. Если есть возможность и время, я всегда за. Готов ли попробовать карьеру гольфиста? Как хобби — вполне возможно. Здесь не нужно быть молодым и сверхсильным, чтобы побеждать. Главное — опыт и точный расчет. Мне кажется, медиатурнир — это очень интересная идея. Если ребята хотят попробовать свои силы, то почему нет?
К середине игры круг претендентов на победу был очерчен — «Союз чемпионов» во главе с Плющенко и Шиманской, Sayonara Boys Элджея и Players Club, за который играли OBLADAET и Никита Нестеров. В напряженной концовке именно Players Club выбрались на первое место, обойдя «Союз чемпионов», а OBLADAET получил приз лучшему игроку турнира.
Получив заслуженные награды, участники не спешили разъезжаться. Они могли обсудить перипетии прошедшего турнира, а также сыграть в «ночной гольф» и потанцевать под DJ-сеты. В общем, у гольфа всего за день появилось немало поклонников, в том числе звездных.