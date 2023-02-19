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Голышак вспоминает

Сегодня, 15:30

На заре с Бубновым, водка для Стрельцова, сбежавший Романцев. Самые удивительные интервью Голышака

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Бубнов, Эдуард Стрельцов, Олег Романцев.
Лионель Месси.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александр Бубнов.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Георгиос Деликарис, судья Антонио Гарридо и Александр Маховиков.
Василий Трофимов и Александр Малявкин.
Фото Олег Неелов
Виктор Корчной.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Павел Яковенко.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Вячеслав Козлов.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Обозреватель «СЭ» — о незабываемом.

Лучший кадр

То ли кто-то кинул ссылку, то ли сам набрел — наша милая, одаренная Дарьюшка Исаева на весь интернет рассказывает, что такое удача в жизни фотографа. Я вам клянусь — заслушался, засмотрелся.

Все иллюстрирует занимательной историей. Чемпионат мира в Бразилии — и ей, бедняге, не хватило места у кромки поля. Отправили на трибуну.

Горевала-горевала, что-то вяло щелкала издалека — но вот она, удача! После матча проигравшего Месси награждать собрались у той самой трибуны. Убогое место вдруг обернулось счастливым билетом. О такой позиции только мечтать могли все те, кто сгрудился у поляны. Ощетинившись объективами.

13&nbsp;июля 2014 года. Рио-де-Жанейро. Германия&nbsp;&mdash; Аргентина&nbsp;&mdash; 1:0. Лионель Месси и&nbsp;кубок мира. Месси и Кубок мира. История одного кадра

Тут уж Дарьюшка смекнула: ага, вот он, Кубок мира на подставочке. Уж наверняка Месси, проходя мимо, взгляд-то бросит.

Забыла обо всем — ловила только этот кадр. Другой не нужен. Палец побелел от напряжения на самой важной кнопке. Вот, вот, вот... Идет... Смотрит в сторону... Ну! Ну?!

Хмурый Месси брел мимо Кубка — и рассматривал лишь носки собственных бутс.

Но вот секунда! Какая там «секунда»?! Мгновение, обрывок реальности — то ли было, то ли не было. Скользнул взглядом, полным печали, по Кубку. Тут же отвел глаза.

Но палец фотографа был там где надо. Кто умеет ждать и просчитывать — тот поймает. Мгновения хватило. Вот он, кадр!

Лионель Месси. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Лионель Месси.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

С этим снимком под мышкой наша Даша проедет по всему свету, собирая призы. Долетит даже до Китая. Все за счет организаторов. Станет богатой невестой.

Вот теперь с экрана рассказывает, что такое удача в жизни фотографа...

Я воодушевленно поделился соображениями на эту тему дома — и расслышал вдруг:

— Ты бы жрал поменьше пельменей на ночь — может, и тебя по телевизору показали бы. Рассказывал бы, что такое удача.

Я затих и сжался. Чтоб дослушать через секунду и вздох, и критический реализм в голосе:

— Нет. Про удачу рассказывать не позовут. Может, про затяжную серию неудач...

Сергей Шустиков, Александр Кузьмичев, Николай Толстых, Валентин Иванов. «Толстых указал на меня пальцем: «Ты покойник!» Невероятные истории о российском футболе 90-х

Бубнов на заре

Неудач в моей жизни хватало. Как и странных интервью. Вот это тема так тема — «странные интервью»!

Недавно установил рекорд, проговорил с персонажем 13 часов. Причем — по видеосвязи. Неудачей это не назовешь. Хоть к десятому часу разговора ряд физиологических потребностей обрели форму навязчивой идеи. Например, очень хотелось долить кофе — взамен остывшего. Но прерываться было неудобно.

Это испытание настигло меня сразу после Нового года. Думаю, к следующей елке все наговоренное расшифрую. А к 2025-му — напишу набело. Главное, чтоб были живы — и я, и герой...

Предыдущий рекорд был установлен, когда служил я в газете «Правда». Дался мне куда тяжелее. Не тот у меня был запас терпения, не тот стержень внутри. Нынче-то я словно из стали.

Пришел ко мне в редакцию под вечер Александр Бубнов. Походка его пружинила. Все наводило на мысль, что здоровья хватит на долгий разговор. Но я не думал, что настолько.

— Вот об этом рассказать я просто обязан! — восклицал Бубнов, начиная издалека очередной рассказ. С обилием малозначительных подробностей.

— Это очень важно! — поднимал палец Бубнов.

Я давил зевок, украдкой смотрел на часы. С какого-то момента фиксировал равнодушно — ага, 4 утра. 5. 6. Бубнов от часа к часу становился только задорнее. Меня это перестало печалить.

Уходил герой то ли в 8, то ли в 9 утра. Уж шум нового рабочего дня пластался по газетным коридорам.

Тот самый милиционер, который сверял пропуска с вечера, смотрел нам вслед, выпучив глаза.

А Бубнов хлопнул меня по плечу, не торопясь прощаться. По-ленински грассировал на всю улицу «Правды», притягивая взгляды:

— Я сейчас машины из Гегмании пегегоняю. Могу и тебе пгигнать.

Обмерив меня взглядом трезвенника с ног до головы, «Мерседес» предлагать не стал:

— Тебе что — «Фольксваген»? «Опель»?

— «Опель», — вяло согласился я. — Как-нибудь. Не сегодня.

Александр Бубнов. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Александр Бубнов.
Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

При встрече номер два нашу заметку Александр Викторович изрежет с тем же задором, что и наговаривал.

Я переживу еще одну адскую ночь в редакции — и Бубнов, вымарывая очередной кусок, поднимал на меня глаза. Добродушно пояснял:

— Что ты! Дед эту истогию прочитает — умгет сразу!

Нетрудно было додуматься: «дед» — это Старостин. Нет, кончины Николая Петровича я никак не желал. Вяло кивал. Господи, да согласен я был уже на все.

Вычеркивался крест-накрест и следующий абзац:

— Что ты! Как можно это писать?

Бубнов закидывал голову и хохотал, как он один умеет во всей Москве. Тогда это производило еще не комический эффект — скорее устрашающий. Прежде я такого смеха не слышал.

Бубнов даже закрывал лицо ладонью — и я успевал разглядеть, что один из пальцев сломан и сросся чуть криво.

Помню, нехорошо дрожала люстра, помнящая первое поколение правдистов. Во главе со Львом Каменевым. Бумаги сами собой спархивали с полок — и осенним листом кружили вокруг нас.

Я ежился. Подмечая, однако, странность: хохот Бубнова обрывался внезапно. Вроде в ушах еще грохочет эхо — а надо ж, Александр Викторович уже говорит совсем другим, строгим голосом. Словно продолжая давний спор с самим собой:

— Нет, с Бесковым я сейчас ссогиться не хочу.

Под утро на крыльце мне снова предложен был выбор между «Опелем» и «Фольксвагеном». На сей раз подавленным голосом я выбрал «Фольксваген».

Думаю, наделавшая шума книга Бубнова была наговорена и исчеркана красным в те две ночи.

Но выйдет книжка годы спустя — когда «деда» и Бескова на Ваганьково будут разделять метров десять центральной аллеи.

К счастью, напишу эту книжку не я. Выговорился Александр Викторович на сей раз перед другим автором — быть может, и ему на заре обещая подержанный «Опель» за недорого...

Александр Нилин. Фото Юрий Голышак, "СЭ"
Александр Нилин. Фото Юрий Голышак, «СЭ»
Фото Юрий Голышак, «СЭ»

Две бутылки водки

Начинаю вспоминать — и уж каждое второе интервью кажется мне странным.

Как-то приехали с коллегой Кружковым в Переделкино к знаменитому литератору Александру Нилину. Автору давней книжки со Стрельцовым.

Начали расспросы.

— Что вы все про выпивку да про выпивку? — встряхнулся вдруг Александр Павлович. — У вас же физкультурная газета, а не медицинская. Спросите что-нибудь теоретическое.

— Отлично! — внезапно обрадовался Кружков такому повороту. — Расскажите, как вы познакомились со Стрельцовым.

— Со Стрельцовым я познакомился так — купил две бутылки водки и пришел к нему домой...

Александр НИЛИН. Александр Нилин: «Армия армией, а ЦК — цекой», — сказал Стрельцов"

Нобель, умноженный на восемь

Заехал на днях к почтенному журналисту и поэту Сергею Шмитько. 88 лет! Сам Николай Рубцов когда-то считал его старшим товарищем. В многотиражке Северного флота.

За чаем и открыл мне Сергей Николаевич душу.

— Интересно мне было бы сделать интервью с Машкой! С Пеле — не так любопытно. А вот с Машкой — совсем другое дело. Помнишь ее?

Кто ж не помнит Машку — легендарную болельщицу ЦСКА? Даже сейчас стоит перед глазами — сто лет спустя!

Тогда казалось — бомжиха. Сейчас понимаю: блаженная. Разница велика.

Помню ее вечную оттянутую авоську. Чумазые рукава. Изъяны в дикции. Машка была очень популярна.

Самые великие хоккеисты ЦСКА — в первую очередь Харламов — везли Машке подарочки с каждого заграничного выезда. Что не мешало ей ходить в обносках. Вроде она и работала на каком-то заводе — хотя кто знает...

Спортсмены млеют от божьих людей. Есть в этом что-то мистическое: вот такого обидишь, и удача уйдет. А пригреешь — и все пойдет.

А главное, Машка знала все секреты. Куда там нынешним инсайдерам! Машка была Нобелем, умноженным на четыре. Нет, на восемь.

Александр Бубнов, Сергей Шмитько и&nbsp;Виктор Папаев. «Бубнов впал в депрессию. Начал вдруг просить прощения у детей: «Я вас подставлял, а сейчас сам буду в инвалидной коляске!»

Доживи Машка до сегодняшних дней — я бы отыскал путь к этому сердцу. Разговорил бы. Но Машка пропала — и никто не знал куда. Просто перестала появляться на стадионе. Должно быть, умерла давным-давно — и никому неведомо, где могила.

Единственная наша беседа не задалась. Мне было лет 14.

Помню, в тот день на ней была бирюзовая куртка. Машка терлась около автобуса ЦСКА.

Мне показалось — она поддатая. Хотя допускаю, что это было не совсем так.

Кто-то лез с расспросами — Машка вяло отмахивалась, бормоча под нос:

— Пшел ты, пшел ты...

Никто и не думал обижаться. Все обращались на «ты» — я тоже хотел. Но не смог себя перебороть.

— Маша! — подошел и протянул программку. — Дайте, пожалуйста, автограф.

Машка подняла на меня глаза, взгляд малость прояснился. Восприняв происходящее как издевательство, слегка качнулась навстречу. Встряхнув авоськой, направила по четкому адресу:

— Да пошел ты на ***

Думаю, и у 88-летнего поэта Шмитько интервью зашло бы в тупик.

Хотя — кто знает.

Георгиос Деликарис, судья Антонио Гарридо и Александр Маховиков.
Георгиос Деликарис, судья Антонио Гарридо и Александр Маховиков.

Поцелуй в щеку

Самая недооцененная фигура в футболе 70-х — Александр Маховиков. Капитан московского «Динамо». Вроде даже в сборной мелькал — но, но...

Всякий из «Динамо» той поры скажет: Маховиков — это гений. Кто-то добавлял подробностей:

— Вот мы тренируемся, что-то отрабатываем, тысячу раз повторяем... А Маховикову и повторять не надо. Ему все так давалось, легко. Клоуна делал из любого. Обыграть мог, сидя на стуле.

Но если и дал Александр Федорович за жизнь интервью — может, одно. На второе не отважился.

На каком-то банкете подошел к нему журналист, давний знакомый. Склонился:

— Федорович! Надо что-то написать. Давай уже, решайся, рассказывай.

Маховиков отложил вилку, подтянул корреспондента ласково за шею. Поцеловал в щеку — и, ни слова не говоря, вернулся к закускам...

«Все бы так отказывали», — подумал я, услышав эту историю.

Когда-то летал с «Зенитом» времен позднего Петржелы на сборы. Вот там-то, в Голландии, я узнал, что такое настоящие отказы.

С этих сборов «Зенит» улетал в Норвегию играть с «Русенборгом», потом возвращался — а мне строго-настрого было наказано тогдашним зенитовским начальством оставаться в Голландии. Дожидаться в отеле, когда команда вернется. Я пожал плечами: странно, но... Пусть!

Команда вернулась с победой 2:0 — но без большой радости на лицах.

6 мая 2016 года. Санкт-Петербург. &quot;Зенит-2&quot; - &quot;Спартак-2&quot; - 3:0. Главный тренер хозяев Владислав РАДИМОВ и полузащитник красно-белых Георгий МЕЛКАДЗЕ. Владислав Радимов: «Я больше никогда не буду тренером»

Мы сели в холле с Владом Радимовым. Вроде бы даже забившим что-то в Норвегии.

Проговорили недолго. Дошли ровно до вопроса номер два.

— Со вторым-то голом повезло? — спросил я простодушно. Зафиксировав какие-то рикошеты в выпуске футбольных новостей.

— Да! — взорвался вдруг Владислав. — Мы ж нормально забить не можем — только если повезет!

Вскочил и ушел. Я остался в прострации. На следующее утро подхожу после завтрака:

— Влад, вы меня простите. Наверное, я не так сформулировал.

— Это вы меня простите, — ответил Радимов. — Думаю, это я не так понял.

«Какие ж милые люди», — подумал я. Расслабился — а напрасно. Меня ждали сюрпризы.

Работал в том «Зените» Николай Ларионов. Легенда из легенд — больше него за сборную СССР из зенитовцев сыграл только Василий Данилов. А Ларионов отыграл чемпионат мира-86. Попробуй прорвись в тот состав к Лобановскому! Потом служил директором кафе «Зенит». Биография противоречивая. Все как я люблю.

Вот оказались на одних сборах. Я — корреспондент. Ларионов — начальник команды. Как упустить такой шанс?

Я вызубрил отчество — и постучал в его номер. Ларионов отворил и глядел на меня молча, как-то насупленно.

— Николай Евгеньевич! — с чувством выговорил я. — Хотел к вам на интервью напроситься. Вы же...

Договорить я не успел. Глубоко, даже трагически вздохнув, Ларионов закрыл дверь. Ни слова не произнеся.

Я понял — в этом «Зените» эксклюзивная культура отказа.

Впрочем, на поцелуй в щеку я и не рассчитывал...

Василий Трофимов и Александр Малявкин. Фото Олег Неелов
Василий Трофимов и Александр Малявкин.
Олег Неелов

Трофимов и Авербах

Были совсем чудные истории. Великий динамовец Василий Трофимов доживал свой яркий век в доме на Смоленской. Кажется, из окна был виден МИД.

Много ли в нашем футболе людей легендарнее? К счастью, мне хватило ума все это понять при жизни великих стариков.

— Василий Дмитриевич! — дозвонившись, задохнулся я от восторга. — Как я счастлив!

— Так приезжайте! — обрадовался мне, кажется, еще сильнее Трофимов. Надиктовал адрес.

— Я буду! — наш разговор, кажется, состоял исключительно из восклицательных знаков. — Скоро буду!

От нашей старой редакции до Смоленской рукой подать. Полчаса пешком.

Не помню — звонил ли я в квартиру или домофон. Никто не отвечал. Звонил снова. И снова.

Урюмо побрел в редакцию. Вот ведь старик! Договорились — а куда-то ушел. Ничего святого.

Евгений Ловчев, Николай Старостин, Вагиз Хидиятуллин. «На Ваганьково все плакали — но только не Старостин. У него даже голос не дрогнул»

Снова набрал номер, начинавшийся на «248».

— Слушаю, — раздался в трубке спокойный голос.

— Василий Дмитриевич! — выдохнул. — Я приезжал... Не застал...

— Как это? — поразился Трофимов. — Я ничего не слышал.

— Да? — обрадовался я такому выверту в сюжете. — Сейчас снова приеду. Вы только ждите.

Быть может, великий Трофимов дожидался у двери. Вслушивался в шорохи. Поэтому и отворил сразу.

Чудесно поговорили — и сегодня я счастлив, что-то интервью было. Вошло в несколько книжек о великих футболистах.

Все, что происходило с двадцатых по пятидесятые, помнил Трофимов до мелочей. До интонаций. Чудесно пародируя Якушина и Матвея Гольдина.

В дне сегодняшнем чуть терялся. Уверен был, что умершая лет за десять до этого жена Оксана ушла на рынок — и вот-вот вернется. Я указывал на фотографию — и Василий Дмитриевич искренне недоумевал, к чему черная рамочка...

Для меня тот разговор — память на всю жизнь. Счастье, что успел, прикоснулся. Еще и урок: не обижаться на стариков. Быть готовым к чудачествам. Они не со зла.

Юрий Авербах. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Юрий Авербах.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Как-то договорился с великим гроссмейстером Авербахом, что проведет меня по воссозданному шахматному музею. А я рассказы запишу. Ну и сфотографирую гроссмейстера.

Авербах славился точностью. Молодая еще советская власть отправляла Юрия Львовича расследовать в португальском Эшториле загадочную гибель чемпиона мира Алехина. Деликатные поучения любят педантов.

Сижу и жду на Гоголевском — Авербаха нет. Нет и нет. Два часа дня, половина третьего, три...

Наконец не выдержал, набрал — вдруг что случилось? Юрию Львовичу под сто лет, едва видит. Все-таки метро. Мало ли.

— Да! — отозвался голосом, полным достоинства.

— Юрий Львович, — задохнулся я от отпустившей тревоги. — А я вас жду, жду...

Юрий АВЕРБАХ. Фото Федора УСПЕНСКОГО, &quot;СЭ&quot; Юрий Авербах: авоська для Фишера

— Кто это? — чуть неприязненно произнес гроссмейстер.

— Да Юра же, — ответил я. — Корреспондент. Мы на два договаривались.

— Я в два обещал, — отчеканил Авербах. — В два и буду!

— Но... — смешался я. — Уже три с четвертью...

— Что? — не сразу поверил тот. — Три с четвертью?! Это значит — у меня встали часы? Какой конфуз! Мчусь, мчусь!

Фраза «какой конфуз» у меня в ушах до сих пор. Уж год, как Авербах скончался. Я скучаю — но радуюсь, что он дотянул до ста.

Нет поблизости людей, способных произнести «какой конфуз»...

Виктор Корчной. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Виктор Корчной.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Как ускользнул Корчной

А кто-то ускользнул самым обидным образом.

Я отыскивал голландский номер Виктора Корчного. Звонил, договаривался и с ним, и с Петрой. Убеждал, что поговорить надо.

Наконец-то Виктор Львович собрался в Москву — и величественно согласился:

— Встретимся, поговорим.

Продиктовал номер московского телефона и даже название гостиницы. Где-то у Киевского вокзала.

Я составил кипу вопросов. С болью в сердце вычеркивал какие-то — и снова вписывал. Спросить хотелось обо всем.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Чемпион мира&raquo;. Как поединок Карпов — Корчной превратился в битву магов. Потусторонние силы вокруг шахматного матча

В это важное утро уж надевал выглаженную рубашку — когда раздался звонок с того самого московского номера, который мне диктовали из Голландии накануне.

— Я передумал, — услышал я в трубке голос Корчного. — Не будет никаких интервью.

Я и ответить ничего не успел. Да и нужны ли были Корчному мои ответы?

Не нужны. Короткие гудки.

Я, собравшись с духом и аргументами, набрал этот номер полчаса спустя. Никто не ответил. Сейчас понимаю: надо было ехать в гостиницу, ловить и убеждать. Подыскивать слова. Трясти кипой вопросов. Целовать руку как инженеру Брунсу. Потому что это Корчной.

Но тогда не понимал — и... сдался. Черт, не прощу себе.

Павел Яковенко. Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Павел Яковенко.
Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Яковенко и суп

Кто-то отказывал иначе — возглавивший «Химки» Павел Яковенко давал своей новой команде по шесть тренировок в день. С любопытством механика наблюдая: выживут ли? На чем сломаются?

Не отставал и тренер вратарей Краковский. Давая упражнения, которые и спецназовцы не вытянули бы. Куда там бедным вратарям!

Президент Червиченко дал наказ: «Делай что хочешь, но чтоб никакой «аптеки». В смысле — препаратов. На препаратах прокололась предыдущая команда Андрея Владимировича, боль была свежа.

Вот Яковенко, самый немногословный человек в советском футболе 1980-х, и гонял команду. Прощупывая границы человеческих возможностей.

Я ни на что не рассчитывал — но подошел к тренеру «Химок» на обеде.

— Павел Александрович, интервью бы.

От одного слова «интервью» Яковенко поперхнулся супчиком, закашлялся. Белесые его глаза в секунду налились кровью.

Настаивать я не решился. Иногда достаточно взгляда.

2011 год. Тренировка &laquo;Локомотива&raquo; под руководством Юрия Красножана. Сборы: от ада Яковенко и штанги Красножана до GPS-датчиков и бочек со льдом. Колонка Олега Иванова

Или интонации — как убедился я, дозвонившись лет пятнадцать назад до великого Сергея Горлуковича. Требовался какой-то мимолетный комментарий. Ничего громоздкого.

Я бы даже не сказал, что разговор не задался. Просто Сергей Вадимович объяснял как мог, что все эти интервью — дело пустое. Не стоит на них растрачивать жизнь.

С некоторым недоумением я переслушивал потом запись — и выводил на бумаге галочки. За три минуты — толи 26, то ли 29 тех самых слов на букву «б»! Вот это мастерство, вот это высокий класс!

— Удачи вам, — искренне пожелал в заключение я.

— И тебе удачи, — произнес Горлукович. В голосе отчетливо мелькнула угроза.

Кто-то и рад бы поговорить — да как-то не говорилось.

Возглавил ненадолго пикирующее «Торпедо» славный игрок Александр Гостенин. Нынче живущий в избушке где-то на Алтае.

Надо было прокомментировать плачевное положение команды. Гостенину хватило одного предложения.

— Сила есть, воля есть, — горько вздохнул Гостенин. — Силы воли нет...

Олег Романцев. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Олег Романцев.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Романцев и пепельница

Долго я шел к обстоятельному интервью с Олегом Романцевым. В «Спартаке» как-то не складывалось — Олег Иванович больше был по коротким комментариям. Да и то — не всегда.

Как-то приехал на спартаковскую тренировку корреспондент по прозвищу Полиграф. Из бывших таксистов. В ту пору в корреспонденты брали всех. Как и сейчас, кстати.

Романцев курил у невысокого заборчика.

— Олег Иванович, — подкрался на цыпочках Полиграф. — Мне бы интервью.

— Вы что, не видите — я с доктором разговариваю?! — неожиданно взорвался Романцев. Зло расплющил о край урны бычок и ушел.

Полиграф оглянулся в растерянности. Никакого доктора не было в радиусе ста шагов. Если только в поселковой поликлинике. Отчаявшись понять, взглянул наверх — небо было ясное, безоблачное...

А мне повезло. Произошло невообразимое — Олег Иванович возглавил московское «Динамо». Кажется, даже спас от вылета из высшей лиги.

Первое межсезонье сочилось бессвязными надеждами и тревогами. Владелец клуба Федорычев излучал странное благодушие — не отвечая толком ни на один вопрос. Зато обнимал всех. Включая меня, корреспондента.

Среда. Тарасовка. Олег РОМАНЦЕВ. Фото Татьяны ДОРОГУТИНОЙ, &quot;СЭ&quot; Олег Романцев: «Шевченко — спартаковский игрок»

Каждый день приезжали новые и новые португальцы. У кого-то, уже купленного, отыскивался туберкулез в открытой форме, кому-то (кажется, Дерлею) рекомендовано было не тренироваться вовсе. Только играть. Потому что мениски отсутствовали. Все это было крайне занимательно. Олег Иванович курил одну за одной, глядя на турецкий закат.

Пришло время и нам поговорить. Романцев пригласил в номер. Наконец-то мечта сбудется! Всякое интервью Романцева было событием.

Я спросил о чем-то малозначительном, зашел издалека — и Олег Иванович вдруг тяжело задумался. Выпустил под потолок облако дыма.

Ответил самым неожиданным образом:

— А который час?

— Столько-то, — малость оцепенев, ответил я.

— У меня же тренировка! — вскричал Романцев. Швырнул недокуренную сигарету в пепельницу и скрылся в дверях. На ходу сдернув с вешалки куртку с буквой «Д».

Я остался горевать в номере того самого Олега Ивановича — напротив полуразобранного баула. Из пепельницы тянулся дымок. Словно там тлели надежды на большой разговор.

Я сидел и не понимал, что делать. Встать и уйти? Встать и остаться?

А по итогам тех сборов я и сам готов был вступить в беседы с несуществующими докторами...

Сергей ЗИНОВЬЕВ Сергей Зиновьев: одиночка

«Все интервью — пять строчек на первой странице?!»

Лучший пресс-атташе, которого знаю, работал в хоккейном «Динамо». Он, этот Артем Дорожкин, мог все.

Он даже не убеждал, не искал аргументы — просто говорил хоккеисту: «Надо». Смотрел в упор.

Хоккеисты, способные послать кого и куда угодно, слушались Артема словно удава.

Однажды до великого «Динамо» доехал Сергей Зиновьев. Не самый расположенный к беседам человек. Да еще и отягощенный мутной историей с запрещенными веществами.

Я знал — поговорить с Зиновьевым нереально. Мне просто хотелось испытывать силу воздействия Артема. Действительно ли — может все? Но ведь не может же!

— Приезжайте на базу в четверг, — спокойно сообщил Артем день спустя. — Зиновьев поговорит.

Ба-а-тюшки! Это что ж творится-то?

Мы с Кружковым поехали. Терзали Зиновьева часа два с половиной. «Разговор по пятницам» вышел хоть куда. Хоккейный мир наслаждался.

Недоволен был только Зиновьев. Позвонил Артему — и раздраженно выговорил:

— Два часа говорили — и что? Все интервью — пять строчек на первой странице?!

— А ты попробуй на последнюю полосу перевернуть, — спокойно ответил Артем. — Там еще есть...

Вячеслав Козлов. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Вячеслав Козлов.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Козловы

Самое тяжелое... вернее незадавшееся в истории «Разговора по пятницам» — интервью с Виктором Козловым. При этом ни одно интервью не начиналось столь многообещающе. 15 минут Козлов сыпал историями безо всякого разгона.

Ровно через четверть часа словно шнур выдернули из розетки — и дальше Козлов только зевал. Отнекивался. Мимика говорила о разочаровании в жизни и современных корреспондентах.

Что-то написалось — но мы были удручены. Поделились печалью с кем-то из хоккейных корреспондентов.

— А вы что думали? — усмехнулся тот. — Это люди из НХЛ. У них формат, отработанный годами, — пришли, поговорили 15 минут и ушли. Не больше.

— А-а-а... — кивнули мы. — Понятно.

2006 год. Турин. Олимпийские игры. Нападающий сборной России Виктор КОЗЛОВ. Фото Александра ВИЛЬФА, &quot;СЭ&quot; Виктор Козлов: «Не обижусь, если проеду мимо Олимпиады»

С опаской время спустя договаривались с Козловым Вячеславом. На всякий случай настраивались на 15 минут. Лучшие вопросы перенесли вверх.

Но просидели часа четыре в полумраке холла мытищинского дворца. Козлову все это не нравилось — но отвечал феноменально. Если уж взялся.

Козлов мрачнел все сильнее, впившись взглядом в стопку листов в руке Кружкова. А тот мстительно поблескивал очками в полутьме. Мы походили на Берию и Меркулова.

Но отвечал герой все интереснее и интереснее. Как тут остановишься? Вот мы и дожимали!

Интервью вышло — блеск!

1996 год. &laquo;Русская пятерка&raquo; из Детройта: Вячеслав ФЕТИСОВ, Сергей ФЕДОРОВ, Владимир КОНСТАНТИНОВ, Игорь ЛАРИОНОВ и Вячеслав КОЗЛОВ (слева направо). Вячеслав Козлов: «Самолет стоял под парами. Но я на побег не решился»

Вставал Козлов, тяжело выдыхая, с серым лицом. Мы поняли — никогда, никогда больше он не подпишется на эксперименты с затяжными интервью. Просто не говорит об этом вслух — но наверняка думает. Будет размышлять об этом весь вечер.

Вот Эктор Бракамонте, парень бесхитростный, после трех часов разговора так прямо и сказал: «Это последнее мое большое интервью!» На испанском с легкими вкраплениями русского. А ставший большим человеком в нашем футболе Антон Евменов чуть застенчиво перевел.

Хотя мы и сами все поняли — по тем самым вкраплениям...

Александр Бубнов
Виктор Козлов
Владислав Радимов
Вячеслав Козлов
Олег Романцев
Виктор Корчной
Эдуард Стрельцов
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