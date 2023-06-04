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4 июня, 22:40

Вяхирева выиграла Лигу чемпионов за норвежский клуб. Россиянку признали MVP финала

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Российская гандболистка Анна Вяхирева.
Анна Вяхирева.
Фото AFP
Норвежский «Виперс» стал победителем Лиги чемпионов в третий раз подряд.
Фото AFP
Анна Вяхирева.
Фото AFP
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Анна стала лидером «Виперса» в первый же сезон.

Лига чемпионов. Женщины. Матч за первое место
Виперс (Норвегия) — Ференцварош (Венгрия) — 28:24 (14:13)
Матч за третье место
Дьер (Венгрия) — Эсбьерг (Дания) — 28:27 (16:9)

Следом за завершением внутренних российских чемпионатов завершился и розыгрыш еврокубков. В женской Лиге чемпионов третий год подряд побеждает норвежский «Виперс». Но на этот раз вместе с клубом из Кристиансанна победила и россиянка Анна Вяхирева. Ее переход весной прошлого года вызвал большой резонанс как в России, так и за ее пределами. Однако Вяхирева не стала обращать внимание на критику с обеих сторон и доказала правильность своего решения делом. В финале она забила больше всех и стала MVP турнира.

Норвежский «Виперс» стал победителем Лиги чемпионов в третий раз подряд.
Фото AFP

Невероятные эмоции

Если российский кинематограф задумается над проектом о гандболе, то судьба Анны Вяхиревой — отличный сюжет для байопика. Будет даже несколько глав. Первая — о победе со сборной на Олимпиаде, когда о ней впервые заговорили на большом уровне. Как и о гандболе в России, собственно. Вторая — о становлении «Ростов-Дона» и превращении Вяхиревой в «Месси от женского гандбола». Третья — о решении уехать из России в норвежский чемпионат за новыми вызовами. Ее переход в «Виперс» критиковал, например, мэтр Евгений Трефилов. Теперь же Анна с командой разнесла поочередно венгерские «Дьер» и «Ференцварош». Причем при венгерских болельщиках. «Финал четырех» вызвал ажиотаж в Будапеште. Настолько, что в полуфинале был установлен мировой рекорд по посещаемости — впервые игру по «ручному мячу» посетило больше 20 тысяч человек.

Анна Вяхирева. Вяхирева переходит в лучший клуб Европы. Трефилов разнес ее за переезд из России

Для сравнения: прошлогодний финал между «Дьером» и «Виперсом» собрал 15 тысяч зрителей. Предыдущий рекорд был на матче финала чемпионата мира-2023 в Белграде, когда Бразилия победила Сербию. Но вернемся к женской Лиге чемпионов. Сам по себе финал между норвежским и венгерским клубом мало кого удивит — эти клубы держат первую строчку с 2017 года. Как и «Виперс» побеждает третий раз кряду с 2021 года. Но в этот раз успех был на грани, и решающее преимущество дала именно Вяхирева. В финале против «Ференцвароша» она забила шесть мячей — в том числе и победный. «Не могу описать свои эмоции. Это невероятно», — сказала Вяхирева, стирая слезы. Об этом мало кто знает, но в прошлом году она хотела завершить карьеру, когда не могла найти в себе мотивацию.

Анна Вяхирева.
Фото AFP

Анна вновь доказала, на каком уровне российский гандбол

Этой мотивацией для нее стал переход в «Виперс». Новым вызовом и необходимостью заново доказывать свое место в гандболе. Ведь и в Норвегии далеко не все с радостью принимали российскую гандболистку. Но когда ее признали MVP финала, любые критические разговоры стали несостоятельны. Главный эксперт норвежского канала NRK назвал Вяхиреву лучшим игроком, который когда-либо выступал в норвежской лиге. И это при том, что этот чемпионат считают одним из сильнейших на планете. И когда лидером «Виперса», сильнейшей команды Старого Света этого десятилетия, становится россиянка — это лучшая демонстрация силы нашего гандбола.

Анна Вяхирева. Вяхирева — чемпионка Норвегии! Лучшая гандболистка России пополнила коллекцию титулов

Вяхирева выиграла в России все. Как и практически все — за сборную России. Поэтому она и хотела закончить с гандболом. Переезд в Кристиансанн подарил ей новый импульс в карьере. Попробуйте сказать Анне, что она ошиблась, глядя на счастливые глаза российской гандболистки, а также ее подруг по команде и болельщиков «Виперса». Конечно, кто-то скажет, что Вяхиревой как раз и не хватило «Ростов-Дону», чтобы забрать золотой матч у ЦСКА. Но что плохого в том, что Анна решила развиваться дальше и побеждает теперь пусть и за норвежский клуб? В конце концов, и российским командам в той же Лиге чемпионов в свое время помогали легионеры. Наверное, странно утверждать, что по пути Вяхиревой должны пойти все лидеры наших клубов. Приятнее, когда они выступают дома. Но если кто-то захочет себя проверить в новых условиях — ему точно не стоит мешать.

Анна Вяхирева
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