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Сегодня, 15:38

Гандболист Токарев: «Знаю, что многие деятели борются за допуск спортсменов даже под нейтральным флагом»

Алина Савинова
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Разыгрывающий гандбольного ЦСКА Георгий Токарев предположил, когда российские клубы и сборную допустят до международных турниров.

«Все зависит от ситуации в стране. Очень хочется, чтобы уже в следующем году. Я прочитал недавно, что в России не будут транслировать Олимпийские игры до 2032 года. И встает вопрос: а когда нас вернут на международную арену? Знаю, что многие деятели борются за допуск спортсменов даже под нейтральным флагом на различные соревнования. Надеюсь, у них все получится, и в ближайшее время мы будем чаще видеть россиян на международных спортивных мероприятиях», — цитирует Токарева Metaratings.ru.

25 января МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: https://metaratings.ru/news/gandbolist-tokarev-nadeyus-u-deyatelei-kotorye-boryutsya-za-dopusk-rossiyan-dazhe-pod-neitralnym-flagom-vsyo-poluchitsya-224397/
Гандбол
МОК
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