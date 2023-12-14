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Гандбол

Сегодня, 13:15

«Стояла перед зеркалом, расчесывалась, а у меня просто клок в руке». Гандболистка Бобровникова рассказала, как потеряла волосы из-за химиотерапии

Алла Шишкина
Олимпийская чемпионка
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Сегодня на авторском YouTube-канале «Без воды» колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной вышло интервью олимпийской чемпионки по гандболу Владлены Бобровниковой, которая победила рак. Она поделилась эмоциями от потери волос во время курса химиотерапии.

— Когда я узнала новость, что у меня лимфома... Пришла к онкологу, она принимала все анализы, все, что у меня было, а у меня был первый вопрос: «Когда у меня волосы выпадут? А точно они у меня выпадут?» Врач ответила: «Да, точно». Уточнила: «А когда именно это будет, вы можете мне сказать?» Она объяснила: «Ну, обычно это где-то через четырнадцать дней», — вспоминает Бобровникова. — И ровно через четырнадцать дней, ровно на второй курс — я стояла перед зеркалом в больнице, расчесывалась, а у меня просто клок волос в руке. Это вообще не очень приятно. И причем там не три волосинки, а пучок! Я старалась как-то сохранять волосы, как можно дольше продлить этот момент. Оттягивала. И в сеточке спала, и не расчесывала их. Марина Александровна, я ее называю «мой онкоангел», она мне тоже давала советы. Она говорила: «Не надо их часто расчесывать». Старалась меня подержать.

В какой-то момент я поняла, что я это не вывожу сама. Пошла к психологу. Мы начинаем разговор. Он длился час, и я все никак не могла решиться на этот шаг — сбрить волосы. Я хотела, чтобы меня побрил Федерико, мой муж, и мы с ним договорились, он сказал: «Без проблем, аморе». А это все было за три дня до игры, которая должна была стать моей прощальной.

Гандбол
Алла Шишкина
Владлена Бобровникова
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