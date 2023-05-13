Трефилов поддержал борющуюся с раком олимпийскую чемпионку Бобровникову

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов в комментарии «СЭ» поддержал борющуюся с раком олимпийскую чемпионку Владлену Бобровникову.

35-летняя спортсменка сообщила, что врачи диагностировали ей Лимфому Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы.

«Желаю ей выздоровления и всего самого лучшего. Пускай Бог подарит ей много лет жизни. Очень хотел бы, чтобы у нее все было в порядке. Она — хороший человек. Хочу, чтобы у нее было желание и здоровье жить», — сказал Трефилов «СЭ».

В составе сборной России Бобровникова стала олимпийской чемпионкой на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, а в 2021 году завоевала серебро Олимпиады-2020 в Токио.