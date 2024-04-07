Трефилов вспомнил самый яркий разговор с Шишкаревым

Известный гандбольный тренер Евгений Трефилов поделился воспоминаниями от совместной работы с нынешним главой Высшего совета ФГР Сергеем Шишкаревым и отметил его заслуги в развитии гандбола.

— До вступления Сергея Николаевича в должность я его не знал, — приводит слова Трефилова портал «Быстрый центр». — Вроде бы мы познакомились на одном из сборов национальной команды в Новогорске. Сейчас вообще кажется, что в жизни сборной он присутствовал постоянно. Вспоминается, что как только Шишкарев занял пост руководителя федерации, то поделился номером телефона для прямой связи и быстрого решения проблем. Гандбольные ребята же непосредственные, так что звонили, бывало, и ночью. Потом он говорил, что не ожидал такого активного общения. Самый яркий наш разговор? Нет, не в Рио, а когда он сказал, что мне надо с гандболом заканчивать из-за проблем со здоровьем (смеется). Вообще мы очень часто были на связи, а всех бесед точно не счесть, Сергей Николаевич очень общительный человек.

Пожалуй, самое главное, что благодаря его работе гандбол появился на экранах, в СМИ. При непосредственном участии Шишкарева строятся гандбольные залы в разных регионах страны, он помогает и клубам. А сколько средств уходит на содержание самой федерации? Конечно, важнейшим его достижением является налаживание контактов с международными организациями. И ЕГФ, и ИГФ приезжали в Россию, наша позиция на международной арене всегда котировалась, удалось даже получить право провести Евро-2026, но, к сожалению, потом эту возможность у нас отобрали.

Напомним, что 7 апреля исполнилось девять лет с момента прихода Шишкарева в ФГР. За это время женская сборная, в том числе и под руководством Трефилова, выиграла Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, взяла серебро в Токио, а также попадала в число призеров на чемпионатах мира и Европы.