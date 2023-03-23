Женская сборная России по гандболу объявила состав на сбор в Новогорске

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу объявил состав из 22 спортсменок на сбор команды, который состоится в Новогорске.

Состав сборной:

Вратари: Полина Каплина, Кира Трусова (обе — ЦСКА), Анастасия Рябцева («Астраханочка»).

Левые крайние: Марианна Егорова («Звезда»), Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»), Виктория Шичкина («Астраханочка»).

Правые крайние: Альбина Мурзалиева (ЦСКА), Анастасия Старшова («Динамо-Синара»), Ольга Фомина («Лада»).

Линейные: Алена Амельченко («Лада»), Анастасия Илларионова, Виктория Шамановская (обе — ЦСКА).

Правые полусредние: Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»).

Левые полусредние: Елена Михайличенко (ЦСКА), Дарья Стаценко («Ростов-Дон»), Анастасия Шавман («Кубань»), Полина Шаркова («Астраханочка»).

Разыгрывающие: Екатерина Долматова («Динамо-Синара»), Валерия Кирдяшева («Лада»), Карина Сабирова (ЦСКА).

Тренерский штаб: Людмила Бодниева (главный тренер), Михаил Измайлов, Александр Янушевич (тренер по ОФП).

Сборы команды в Новогорске пройдут с 4 по 12 апреля. На сборе не запланированы игры против других соперниц.