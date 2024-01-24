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Сегодня, 14:34

«Адмирал» обыграл «Металлург», одержав вторую победу в последних 12 матчах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Адмирал» дома победил «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

Победу владивостокцам принесли голы Либора Шулака и Джованни Фьоре.

Единственную шайбу гостей забросил Егор Яковлев.

«Адмирал» (43 очка) после 54 матчей остается на последнем месте в Восточной конференции КХЛ. Команда одержала вторую победу в последних 12 матчах.

«Металлург» (78) продолжает лидировать на «Востоке» после 56 игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Яковлев — 5 (Юров, Мухаметов), 35:38 — 0:1. Шулак — 7 (Берлев), 42:28 — 1:1. Фьоре — 10 (Горшков, Берлев), 58:36 — 2:1.

Вратари: С.В. Иванов — Набоков (59:03).

Штраф: 2 — 0.

Броски: 34 (14+7+13) — 37 (11+14+12).

Судьи: Кочетов, Оскирко.

24 января. Владивосток. Фетисов Арена. 2602 зрителя.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Металлург (Магнитогорск)
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