«Адмирал» обыграл «Металлург», одержав вторую победу в последних 12 матчах

Сегодня, 14:34
«Адмирал» дома победил «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
Победу владивостокцам принесли голы Либора Шулака и Джованни Фьоре.
Единственную шайбу гостей забросил Егор Яковлев.
«Адмирал» (43 очка) после 54 матчей остается на последнем месте в Восточной конференции КХЛ. Команда одержала вторую победу в последних 12 матчах.
«Металлург» (78) продолжает лидировать на «Востоке» после 56 игр.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы: Яковлев — 5 (Юров, Мухаметов), 35:38 — 0:1. Шулак — 7 (Берлев), 42:28 — 1:1. Фьоре — 10 (Горшков, Берлев), 58:36 — 2:1.
Вратари: С.В. Иванов — Набоков (59:03).
Штраф: 2 — 0.
Броски: 34 (14+7+13) — 37 (11+14+12).
Судьи: Кочетов, Оскирко.
24 января. Владивосток. Фетисов Арена. 2602 зрителя.