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Сегодня, 10:07

Агент Уильямса: «Колби очень понравилось в ЦСКА, он не гонится за деньгами»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Андрей Матвеев, представляющий интересы защитника Колби Уильямса, оценил подписание своим клиентом контракта с ЦСКА. Новое соглашение с Уильямсом рассчитано на два сезона.

«Колби очень понравилось в ЦСКА. Он не гонится за деньгами, а хочет играть за команду, которая стремиться побеждать в каждом матче, выиграть Кубок. Это все, что его волнует. Очевидно, у Уильямса есть большие надежды выиграть Кубок в течение этих двух лет в ЦСКА и его это вдохновляет. Колби хочет помочь команде достигнуть главной цели. Москва — потрясающий город, где Колби максимально комфортно», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Минувший сезон канадец начинал в «Адмирале», а затем перешел в ЦСКА. В сезоне-2023/24 на счету 29-летнего Уильямса 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ и 11 (1+10) очков при показателе полезности «+6».

Источник: Metaratings.ru
ХК ЦСКА (Москва)
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