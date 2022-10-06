Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:58

«Автомобилист» в овертайме обыграл «Ак Барс»

Руслан Минаев

«Автомобилист» в овертайме обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 (ОТ).

В составе казанского клуба отличился Илья Сафонов. У екатеринбуржцев забил Данил Романцев.

«Автомобилист» закрепился на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции с 23 очками.

«Ак Барс» — третий с 19 очками.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Романцев — 3 (Мэйсек), 32:31 — 0:1. Сафонов — 4 (бол., Шипачев, Войнов), 54:24 — 1:1. Романцев — 4 (Ли), 64:24 — 1:2.

Вратари: Мифтахов — Бобков.

Штраф: 33 — 12.

Броски: 46 (10+11+21+4) — 30 (10+9+7+4).

Судьи: Гамалей, Кочетов.

6 октября. Казань. Татнефть-Арена. 6435 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
1
0
Читайте также
Номер на тему спецоперации в «Ледниковом периоде»: как к этому относиться?
Футболиста обвиняют в избиении девушки: «Сломал нос и угрожал, что задушит!»
Число погибших в результате стрельбы в яслях в Таиланде увеличилось до 36 человек
Против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене
Рогов заявил о стягивании ВСУ в Запорожскую область огромного числа солдат и техники
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Нефтехимик» прервал серию московского «Динамо» из шести побед подряд

КХЛ, матчи 6 октября: «Салават Юлаев» проиграл «Металлургу», «Автомобилист» победил «Ак Барс»