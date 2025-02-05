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Сегодня, 02:11

«Ак Барс» третий раз в истории КХЛ забили 6 голов к первому перерыву

Кирилл Бурдаков
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«Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ со СКА (8:3) повторил рекорд по количеству голов к первому перерыву — 6. Для повторения достижения понадобилось 19.05, с «Авангардом» в 2009-м — 19.04, с «Трактором» в 2017-м — 16.43.

Помимо казанцев подобную результативность выдавал только ЦСКА, который довел счет встречи со «Слованом» до теннисного за 15 минут и 3 секунды.

Все команды в истории КХЛ, которые забивали шесть шайб к 25-й минуте

Дата Клуб Матч Вратари Время шестого гола
11.02.2015 ЦСКА Слован (д) — 12:0 Годла-3, Баклунд-3 15,03
20.10.2017 Ак Барс Трактор (д) — 7:1 Демченко-3, Францоуз-3 16,43
14.03.2009 Ак Барс Авангард (г) — 11:1 Фомичев-3, Царегородцев-3 19,04
04.02.2025 Ак Барс СКА (г) — 7:3 Плешков-3, Мойсевич-3 19,05
23.02.2021 Динамо М Автомобилист (д) — 6:0 Гросс-3, Фомин-3 21,51
15.11.2016 СКА Барыс (д) — 9:0 Пулен-5, Карлссон-1 22,09
22.10.2010 Локомотив Трактор (д) — 6:5 Карон-5, Алистратов-1 22,11
04.01.2009 Барыс Витязь (д) — 11:6 Денисов 22,49
30.11.2009 Нефтехимик Лада (д) — 9:2 Семенов-3, Анисимов-3 23,53
Хоккеисты &laquo;Ак&nbsp;Барса&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота СКА в&nbsp;матче КХЛ 4&nbsp;февраля. «Ак Барс» разорвал СКА у него дома. Больше команды из Питера пропускают только аутсайдеры
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ХК Ак Барс
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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