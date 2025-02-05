«Ак Барс» третий раз в истории КХЛ забили 6 голов к первому перерыву

Сегодня, 02:11
«Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ со СКА (8:3) повторил рекорд по количеству голов к первому перерыву — 6. Для повторения достижения понадобилось 19.05, с «Авангардом» в 2009-м — 19.04, с «Трактором» в 2017-м — 16.43.
Помимо казанцев подобную результативность выдавал только ЦСКА, который довел счет встречи со «Слованом» до теннисного за 15 минут и 3 секунды.
Все команды в истории КХЛ, которые забивали шесть шайб к 25-й минуте
|Дата
|Клуб
|Матч
|Вратари
|Время шестого гола
|11.02.2015
|ЦСКА
|Слован (д) — 12:0
|Годла-3, Баклунд-3
|15,03
|20.10.2017
|Ак Барс
|Трактор (д) — 7:1
|Демченко-3, Францоуз-3
|16,43
|14.03.2009
|Ак Барс
|Авангард (г) — 11:1
|Фомичев-3, Царегородцев-3
|19,04
|04.02.2025
|Ак Барс
|СКА (г) — 7:3
|Плешков-3, Мойсевич-3
|19,05
|23.02.2021
|Динамо М
|Автомобилист (д) — 6:0
|Гросс-3, Фомин-3
|21,51
|15.11.2016
|СКА
|Барыс (д) — 9:0
|Пулен-5, Карлссон-1
|22,09
|22.10.2010
|Локомотив
|Трактор (д) — 6:5
|Карон-5, Алистратов-1
|22,11
|04.01.2009
|Барыс
|Витязь (д) — 11:6
|Денисов
|22,49
|30.11.2009
|Нефтехимик
|Лада (д) — 9:2
|Семенов-3, Анисимов-3
|23,53