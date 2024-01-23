Апальков: «Если не относиться с пренебрежением к чемпионату Казахстана, то все нормально»

Форвард «Барыса» Даниил Апальков рассказал об особенностях чемпионата Казахстана.

«Конечно, есть нюансы, потому что где-то коробки маленькие, где-то, наоборот, большие. Я понимаю, из-за чего это делается, но со стороны спортсменов это достаточно тяжело, зрелищность где-то пропадает. Но в принципе, если не относиться ко всему с пренебрежением, все нормально. А если на негативе двигаешься, ничего хорошего не будет», — приводит слова Апалькова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Апальков провел 20 матчей за «Барыс», в которых набрал 9 (5+4) очков.