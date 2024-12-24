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Сегодня, 21:45

Бирюков — о работе с Разиным: «Больших разногласий не возникает»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков в интервью «СЭ» рассказал о работе с главным тренером команды Андреем Разиным.

— Какие у вас отношение с Андреем Разиным? Сталкивались с тем, что некоторые игроки не хотели бы ехать к нему в команду?

— Нет, сейчас с этим не сталкивался. С Андреем Владимировичем нормальные доверительные отношения.

— Как происходит утверждение игроков?

— Это дискуссионный процесс — кто кого убедит. Брать игрока, которого тренер не видит в составе, — это чушь. Мы работаем вместе, надо искать компромиссы, а не давить на тренера. Каждый кандидат обсуждается. Были моменты, когда мы должны были произвести обмен, но, взвесив все «за» и «против», решили пойти дальше с тем хоккеистом, который уже в команде.

— Разина тяжело убедить?

— Каждый человек, который добивается успеха в любой сфере, — непростой. Но убедить можно любого человека. Больших разногласий с Разиным не возникает.

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ХК Металлург (Магнитогорск)
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