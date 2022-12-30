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Сегодня, 13:05

Батрак: «Жду прорыва от «Трактора». В последних матчах команда показывала веселую игру, которую хотелось смотреть»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Артем Батрак поделился мнением о выступлении «Трактора» в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ.

«Трактор», наконец, заиграл в хоккей. Мне было непонятно, почему все игроки, кроме Антона Бурдасова, играют ниже своих возможностей. Если сказались пауза и приход Никиты Сошникова, тогда здорово. В последних матчах команда показывала веселую игру, которую хотелось смотреть. Просвет у «Трактора» есть. Жду прорыва. На Новый год в Челябинске загадают желание, что Яруллин, Ткачев и другие будут играть так, как и должны были", — приводит «РБ Спорт» слова Батрака.

На данный момент «Трактор» занимает девятую позицию в турнирной таблице Востока, имея в активе 42 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-batrak-zhdu-prory-va-ot-traktora-v-poslednih-matchah-komanda-pokazy-vala-veseluyu-igru-kotoruyu-hotelos-smotret/
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
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