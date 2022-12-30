Батрак: «Жду прорыва от «Трактора». В последних матчах команда показывала веселую игру, которую хотелось смотреть»

Бывший нападающий «Спартака» Артем Батрак поделился мнением о выступлении «Трактора» в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ.

«Трактор», наконец, заиграл в хоккей. Мне было непонятно, почему все игроки, кроме Антона Бурдасова, играют ниже своих возможностей. Если сказались пауза и приход Никиты Сошникова, тогда здорово. В последних матчах команда показывала веселую игру, которую хотелось смотреть. Просвет у «Трактора» есть. Жду прорыва. На Новый год в Челябинске загадают желание, что Яруллин, Ткачев и другие будут играть так, как и должны были", — приводит «РБ Спорт» слова Батрака.

На данный момент «Трактор» занимает девятую позицию в турнирной таблице Востока, имея в активе 42 очка.