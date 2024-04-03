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Сегодня, 16:00

Рябыкин — о «Витязе»: «Если добавить одного хорошего центрального и защитника, то даже с этим составом можно бороться за плей-офф»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин в интервью «СЭ» прокомментировал состав команды в сезоне-2023/24 и невыход в плей-офф.

— В какой момент чемпионата поняли, что на дистанции не получается играть стабильно и «Витязь» отдаляется от плей-офф?

— После Нового года. У нас был нехороший отрезок: проиграли СКА в одну калитку, да и сама игра не получалась в целом.

— Многие матчи «Витязь» проигрывал в одну-две шайбы, показывая хороший хоккей. Не хватало мелочей — вас посещало такое чувство?

— Мы во многих матчах владели инициативой, создавали много моментов, но никак не могли забить. Подводила реализация. Вспомним матч с «Ладой» на выезде. Мы играли хорошо, создали много моментов, но уступили.

— Реализация — следствие мастерства игроков?

— Конечно. Реализация идет от мастерства. Ты не можешь научить забивать. Можно научить обороняться, объяснять схемы по тактике в атаке, но голевое чутье — немного другое. Натренировать его тяжело.

— Состав «Витязя» подходит, чтобы команда вышла в плей-офф? Кажется, он был чуть ли не слабейшим на «Западе».

— Можно согласиться с этим. Но если добавить одного хорошего центрального и одного защитника, то даже с этим составом можно бороться за плей-офф.

Дмитрий Рябыкин. «Руководство не пыталось спасти сезон». Честное интервью Рябыкина после ухода из «Витязя»
Рябыкин возглавлял «Витязь» с октября 2023 года. По итогам регулярного сезона КХЛ «Витязь» занял последнее место в турнирной таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.
КХЛ
ХК Витязь
Дмитрий Рябыкин
0
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