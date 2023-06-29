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Сегодня, 15:23

Дыбленко заявил, что противостояние ЦСКА и СКА больше ощущается в Питере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник московского ЦСКА Ярослав Дыбленко поделился мнением об армейском противостоянии со СКА из Санкт-Петербурга.

«Как ощущается противостояние и соперничество между СКА и ЦСКА? Наверное, в Питере больше ощущается. Там более жаркая обстановка, спортивная конкуренция. В ЦСКА все в плановом режиме проходит, без нервов, психики. А вот в Питере больше чувствуется противостояние», — приводит слова Дыбленкова Metaratings.ru.

Дыбленко выступал за СКА с 2019 по 2021 год и провел за клуб 89 матчей. В ЦСКА защитник перешел в мае 2022 года. В минувшем сезоне защитник провел 92 игры, в которых набрал 19 (4+15 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/dyblenko-protivostoyanie-cska-i-ska-bolshe-oshushaetsya-v-pitere-v-cska-vsyo-bez-nervov-psikhiki-262336/
Ярослав Дыбленко
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