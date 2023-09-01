Фазель возглавил созданный в КХЛ Судейский экспертный комитет

31 августа Совет директоров КХЛ принял решение о создании Судейского экспертного комитета лиги.

Как информирует пресс-служба КХЛ, новый орган создан вместо Комиссии по экспертной оценке судейства в рамках выполнения поручения Совета директоров от 13 апреля 2023 года.

Руководителем комитета утвержден бывший президент ИИХФ Рене Фазель, а членами комитета — Михаил Карпушин, Константин Комиссаров, Яков Деев и Александр Хаванов.

Комитет будет рассматривать запросы клубов-участников Фонбет Чемпионата КХЛ, связанные со спорными эпизодами судейства матчей, и давать мотивированную оценку решений арбитров.