Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок после матча с «Автомобилистом» (1:2 ОТ) прокомментировал эпизод в Екатеринбурге, когда он столкнулся в проходе с видеооператором.

«Оператора я не толкал. Знаете, например, когда вы едете на машине и вам переходит дорогу черная кошка. Какая реакция будет? У меня есть как у всех людей есть свои суеверия. Я был настроен иду на работу, а он будто специально стоит на моем пути. Я его не толкал, так, немного разве что отодвинул. Отойти можно было? Я на работу иду. И ничего что матч уже закончился. Работа после матча не заканчивается. Я на пресс-конференции тоже работаю. Это может быть даже сложнее для меня чем работа на льду», — сказал Знарок.

Отметим, что «Ак Барс» Знарка проиграл второй матч подряд и третий подряд «Автомобилисту».