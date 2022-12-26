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КХЛ

Сегодня, 20:49

Кравец: «Михайлов в своей первой смене забивает, потом вышел Мирошниченко и тоже забил. Так хорошо все сложилось»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (5:2).

«Хорошая команда — «Барыс». Непросто с ними играть. Тяжело складывался матч. Хорошо, что третий период в очередной раз очень хорошо провели. И в обороне сыграли грамотно, и контратаки, и просто атаки хорошие были. Это радует. В концовке выстояли. Хорошо на протяжении всей игры сыграл вратарь. Хорошая совместная победа.

Первые голы за «Авангард» Мирошниченко и Михайлова? Я не просто доволен. Мы ломали голову перед игрой с Антоном Курьяновым — как нам сделать так, чтобы и Мирошниченко вышел, и Михайлов сыграл. Потому что ребята достаточно хорошо играли. Мы решили, что будут играть две смены Мирошниченко — две смены Михайлов. Ну и так получилось, что Михайлов в своей первой смене забивает, потом вышел Мирошниченко и тоже забил. Так хорошо все сложилось. Ребята молодцы, здорово отыграли. Я думаю, что впереди у них хорошее будущее. Не так много играют, но вот это свое коротенькое время используют — это важно.

Честно говоря, сегодня у меня была какая-то уверенность, что обязательно забьет звено Найта. Потому что последние две игры у них был прогресс, эмоциональный подъем. Они хорошо играли. Но что-то не получилось немножко, надеюсь, что в будущем будет все нормально. Наседали на нас, что играет только одно звено. Но ребята молодцы, доказывают, что у нас играет команда. Это важно», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/26/507288.html
ХК Авангард
ХК Барыс
Иван Мирошниченко
Михаил Кравец
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