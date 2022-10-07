Миронов: «Игроки «Спартака» выходят после травм не в той форме, в какой мы бы хотели»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов оценил игру команды в победном матче с «Северсталью» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Тяжелые игры у нас в последнее время, игроки выходят после травм не в той форме, в какой мы бы хотели. Но у нас такое положение, что нужно через игры набирать форму. «Северсталь» сегодня все 60 минут держала нас в тонусе. Первый период мы играли одной тактикой, потом решили поменять, потому что не было той игры, которую бы хотели видеть. Сработало. Как настраивали команду после крупных поражений? Не нужно опускать руки. Наоборот, мы их этих поражений берем то, что у нас на данный момент не работает, и стараемся поправить», — приводит слова Миронова сайт КХЛ.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков в 16 матчах.