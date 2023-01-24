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КХЛ

Сегодня, 22:14

Буцаев: «Игра Ярового нас не устроила. Молодым ребятам свойственно играть нестабильно»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:3).

«В первых двух периодах мы создавали недостаточно проблем для обороны соперника. В актив нам можно занести лишь третий период, когда мы стали правильно действовать. Команда заиграла более агрессивно, стала цепляться за шайбу в чужой зоне.

Почему не выходил Яровой в третьем периоде? Его игра нас не устроила. Молодым ребятам свойственно играть нестабильно. Соперники были помощнее, Яровому не хватило мощи», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/24/508783.html
ХК Витязь
ХК Локомотив (Ярославль)
Вячеслав Буцаев
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