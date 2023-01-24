Буцаев: «Игра Ярового нас не устроила. Молодым ребятам свойственно играть нестабильно»

Сегодня, 22:14
Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:3).
«В первых двух периодах мы создавали недостаточно проблем для обороны соперника. В актив нам можно занести лишь третий период, когда мы стали правильно действовать. Команда заиграла более агрессивно, стала цепляться за шайбу в чужой зоне.
Почему не выходил Яровой в третьем периоде? Его игра нас не устроила. Молодым ребятам свойственно играть нестабильно. Соперники были помощнее, Яровому не хватило мощи», — цитирует тренера сайт КХЛ.