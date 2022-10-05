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КХЛ

Сегодня, 22:37

Буцаев — о победе над минским «Динамо»: «Нет секретов результативности, правильная работа и нацеленность на ворота»

Мария Гусева

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ над минским «Динамо» (5:3).

«Ребят с победой, с тяжелой победой. Мы довольны результатом, но по игре что-то получалось, что-то не получалось. Дали сопернику достаточно много большинства. Но два очка есть два очка. Почему не играл Граовац? Он получил повреждение на сегодняшней предматчевой раскатке. Пока не знаем, несколько серьезное. Будем смотреть. Дубль Зинченко? Дай бог, чтобы и дальше продолжил забивать. Нет никаких секретов результативности, просто правильная работа и нацеленность на ворота», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.

После 14 матчей КХЛ «Витязь» занимает 3-е место в Западной конференции, набрав 19 очков.

В следующем матче подмосковный клуб сыграет против СКА 7 октября.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/05/503393.html
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
Вячеслав Буцаев
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