Вратарь «Магнитки» Набоков: «Если не играть в плей-офф, то кубковый опыт так и не появится»

Сегодня, 17:30
Голкипер «Металлурга» Илья Набоков в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф КХЛ.
— Скоро плей-офф. Опасения по «Металлургу» связаны с вратарями. Кубкового опыта на уровне КХЛ нет ни у вас, ни у Подскребалина, ни у Смолина. Как реагируете на это?
— Спокойно. Будем играть так же, как и в сезоне. Это такие же матчи. Надо выходить и ни о чем не думать. Если не играть в плей-офф, то кубковый опыт так и не появится.
— Плей-офф называют другим турниром. Вы успели это прочувствовать за время в МХЛ?
— Я еще не играл в плей-офф на уровне КХЛ. По МХЛ могу сказать, что это — более ответственная игра. Каждая ошибка важна, все стараются играть на команду.
— По МХЛ плей-офф для вас складывался не совсем удачно: обидно проиграли и «Омским ястребам», и «Толпару».
— Спокойно отношусь к этим сериям. Это только опыт для меня. Они закалили меня еще больше. Даже не вспоминаю об этом. Все уже в прошлом. Теперь остался только опыт — он должен помочь мне в будущем.