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Сегодня, 11:50

Артем Батрак: «Теперь иностранцы, понимая свою значимость, будут требовать увеличения зарплаты»

Алина Савинова
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Хоккейный эксперт Артем Батрак прокомментировал переход нападающего Михаила Варнакова в «Локомотив».

«У «Локомотива» три нападающих травмированы. Защитник Даниил Мисюль выходит в нападении. Варнаков — опытный хоккеист, который будет получать минут десять. Вот в КХЛ уменьшают лимит на легионеров и говорят, что будут молодые играть, а «Локомотив» — одна из лучших школ страны, там раздают игроков в аренду. Нужен нападающий, но, заметьте, берут Варнакова, а не хоккеиста из системы клуба. Даже в такой крутой школе не нашлось человека, которого можно подтягивать в КХЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Батрака.

Также он высказался о решении по снижению лимита на легионеров в КХЛ.

«Некоторые клубы придут к тому, чтобы играть в три пары защитников. Пример «Адмирала» показывает, что это возможно. Уровень упадет, от этого никуда не деться, но несильно. Качественные легионеры все равно останутся. Средний уровень иностранцев станет выше, но получать они будут больше. Теперь иностранцы, понимая свою значимость, будут требовать увеличения зарплаты», — добавил специалист.

27 декабря «Локомотив» объявил о подписании контракта с Варнаковым. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона.

В сезоне-2021/22 Варнаков провел 8 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых сделал 2 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-batrak-inostrantsy-ponimaya-svoyu-znachimost-budut-trebovat-uvelicheniya-zarplaty-v-khl/
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