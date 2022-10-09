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Сегодня, 18:47

Вайсфельд — о поражении «Ак Барса»: «В матче с «Барысом» было стечение обстоятельств»

Мария Гусева

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Барыса» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Я очень не люблю говорить «не везет», но в матче с «Барысом» было стечение обстоятельств. В ворота «Ак Барса» все шайбы залетели после рикошета. Другой момент — очень хорошо играл «Барыс», в матчах против «Торпедо» и «Ак Барса» это две разные команды. Что касается казанской команды, там собраны очень хорошие хоккеисты и они стараются выигрывать за счет мастерства. Но в любом случае надо прилагать усилия. Не хочу сказать, что в «Ак Барсе» ленятся, однако это происходит на подсознательном уровне — ты понимаешь, что сильнее, и думаешь, что победишь, не прилагая дополнительных усилий. Но так не получится», — цитирует «РБ Спорт» Вайсфельда.

«Ак Барс» с 19 очками после 15 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/leonid-vajsfel-d-ne-vizhu-v-ak-barse-kakoj-to-beznadegi-kogda-naladyat-igru-tam-budet-ochen-sil-naya-komanda/
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Барыс
Леонид Вайсфельд
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